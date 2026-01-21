  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar
Haber Merkezi

Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken havayolu devinden kötü haber geldi. Şirket 10 milyon olar borç yüzünden iflas ediyor.

#1
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

ABD merkezli havayolu şirketi Tailwind Air, artan zararlar ve 10 milyon dolara varan borç nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

#2
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

Tailwind Air, tüm ticari faaliyetlerini durdurmasının ardından, içine düştüğü ekonomik krizden kurtulamayarak 15 Ocak 2026 tarihinde iflas başvurusunda bulundu.

#3
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

The Sun'da yer alan habere göre, Tailwind Air'in varlıklarının 100 bin dolardan az olduğu belirtilirken, onlarca alacaklıya olan toplam borcunun 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu bildirildi.

#4
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

2014 yılında kurulan ve 2019'da ticari uçuşlara başlayan havayolu şirketi, düşük talep ve artan zararlar nedeniyle 2024 yılında rotasını sadece charter uçuşlara çevirmişti. Ancak bu hamle de beklenen sonucu vermedi. Şirketin süreç içerisindeki mali kaybı derinleşirken, Ocak 2025'te hava işletme sertifikasını kaybetti.

#5
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

Şirket CEO'su Alan Ram, daha önce yaptığı açıklamada her ne kadar Boston hattını canlandırmak için yeni yatırımcı arayışında olduklarını belirtse de, gelinen noktada mali yükümlülüklerin karşılanamadığı öğrenildi.

#6
Foto - Havayolu devi 10 milyon dolar borç yüzünden iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı, parayı bulamadılar

