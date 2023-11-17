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Spor
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Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

2023-11-17 15:26:11
Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Fenerbahçe'ye transferde yıldız yağmuru yağacak. 96 milyon Euro'luk forvet taraftarı çılgına çevirecek. Fenerbahçe, 11 Ocak 2024’te başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Stoper, orta saha ve hücum hattına takviye için yönetim ile teknik heyet arasında toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Yönetim, İsmail Kartal’ın istediği bölgeler için birçok oyuncu belirledi. İşte o yıldızlar...

#1
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Becao, Djiku ve Serdar Aziz’in aynı anda sakatlanması, stoper konusunda İsmail Kartal’ı fazlasıyla zorladı. Bu isimlerden ilk olarak Djiku takıma katılacak, ardından Serdar Aziz dönecek Becao’nun formasına kavuşması ise sezonun ikinci yarısında olacak.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Fenerbahçe, yabancı kontenjanının da etkisiyle stopere yerli transfer yapmayı planlıyor. Ancak alternatif çok az. Bragalı Serdar Saatçı’nın kiralanması ilk seçenek.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Sarı-Lacivertliler’in bu konudaki niyetini Portekiz ekibine ilettiği ve yanıt beklediği ileri sürüldü.

#4
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Kocaelispor’a kiralanan ve burada çok iyi bir performans sergileyen Emir Ortaya’nın geri çağırılması ise diğer seçenek.

#5
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Sakatlar döndükten sonra savunmada sıkıntısı kalmayacak olan İsmail Kartal’ın bu bölge için fazla ısrarcı olmadığı da kaydedildi.

#6
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

İsmail Kartal, sezon başında orta saha için Milanlı Rade Krunic’i çok istiyordu. Ara transfer döneminde Boşnak yıldızın yanına Marsilyalı Pape Gueye de eklendi.

#7
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı toplantıda iki oyuncunun da oyun planına tamamen uyduğunu ve hangisinin şartları daha uygunsa onun alınabileceğini söylediği öğrenildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Rade Krunic, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesini uzatmadı. Milan, orta saha için Boca Juniors’tan Ezequiel Fernandez’i kadrosuna katabilirse, bu kez Krunic’in satışına onay çıkabilir.

#9
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Öte yandan Gueye’nin Marsilya ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bonservisi daha uygun olabilir. Senegalli oyuncunun henüz 24 yaşında olması da bir diğer artı.

#10
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Senegalli oyuncunun henüz 24 yaşında olması da bir diğer artı. Bu ikiliden biri, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe orta sahasında ter dökebilir.

#11
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Timo Werner, EURO 2024 için fazla forma şansı bulamadığı Leipzig’ten ayrılmaya kararlı. Kulübü de bu talebe olumlu yanıt verdi.

#12
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

Kariyeri boyunca üst düzey takımlarda forma giyen, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Timo Werner, Fenerbahçe için tam anlamıyla ‘rüya forvet’ konumunda.

#13
Foto - Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...

27 yaşındaki oyuncunun üst düzey yetenekleri dışında EURO 2024 motivasyonu da onu çok cazip bir hedef haline getiriyor. Werner için Avrupa’dan birçok takımın devreye girme ihtimali son derece yüksek. Ancak Fenerbahçe’nin de Alman yıldız için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor. Werner'e kariyerinde toplam 96 milyon Euro bonservis ödenmişti.

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