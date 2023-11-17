2023-11-17 15:26:11 Fenerbahçe'de Ali Koç resmen çıldırdı: Sebebini duyanlar dumur oldu! 96 milyon euroluk hamle...
Fenerbahçe'ye transferde yıldız yağmuru yağacak. 96 milyon Euro'luk forvet taraftarı çılgına çevirecek. Fenerbahçe, 11 Ocak 2024’te başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Stoper, orta saha ve hücum hattına takviye için yönetim ile teknik heyet arasında toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Yönetim, İsmail Kartal’ın istediği bölgeler için birçok oyuncu belirledi. İşte o yıldızlar...