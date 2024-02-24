2024-02-24 09:19:07 Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...
Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren ve bazı oyuncularla da yollarını ayıran sarı-lacivertli takımda yeni sezonda 8 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bunun sebebi ise yeni yabancı kuralı... İşte Fenerbahçe'de yeni sezonda yolların ayrılması beklenen yıldızlar...