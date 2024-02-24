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Spor
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Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

2024-02-24 09:19:07
Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'a karşı zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren ve bazı oyuncularla da yollarını ayıran sarı-lacivertli takımda yeni sezonda 8 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bunun sebebi ise yeni yabancı kuralı... İşte Fenerbahçe'de yeni sezonda yolların ayrılması beklenen yıldızlar...

#1
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Avrupa Konferans Ligi'nde playoff maçları dün sona erdi. Son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

İsviçre'nin Nyon kentinde saat 15.00'te çekilecek kurada muhtemel takımlar şöyle: Ajax (Hollanda), Olympiakos (Yunanistan), D.Zagreb (Hırvatistan), Molde (Norveç), Union SG (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Servette (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya).

#3
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Son 16 turunun ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta oynanacak. Rövanşlar ise 14 Mart tarihinde yapılacak. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluk mücadelesi veriyor.

#4
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Kadrosunu Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda bazı oyuncularla da yollar ayrıldı.

#5
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

FENERBAHÇE 8 OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRMASI GEREKİYOR Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi bu yaz en çok zorlayacak konuların başında yabancı oyuncu sayısı geliyor. Yeni kuralla birlikte yabancı oyuncu sayısı 12'ye inecek. Kiralık olarak gönderilenler dahil Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ise 21'i bulmuş durumda. Bunlardan 3'ü (Miguel Crespo - Rayo Vallecano, Lincoln Henrique - Bragantino, Joao Pedro - Gremio) zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bu isimlerin dönmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 8 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Yeni yabancı transferi durumunda bu sayı artabilir. İşte Fenerbahçe'de yeni sezon için kadroda düşünülmeyen oyuncular...

#6
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

1- CRESPO

#7
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

2- L. HENRIQUE

#8
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

3- JOAO PEDRO

#9
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

4- ZAJC

#10
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

5- LUAN PERES

#11
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

6- JOSHUA KING

#12
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

7- RYAN KENT

#13
Foto - Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

8- BONUCCI (SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR)

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