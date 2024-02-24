Fenerbahçe'de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

FENERBAHÇE 8 OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRMASI GEREKİYOR Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi bu yaz en çok zorlayacak konuların başında yabancı oyuncu sayısı geliyor. Yeni kuralla birlikte yabancı oyuncu sayısı 12'ye inecek. Kiralık olarak gönderilenler dahil Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ise 21'i bulmuş durumda. Bunlardan 3'ü (Miguel Crespo - Rayo Vallecano, Lincoln Henrique - Bragantino, Joao Pedro - Gremio) zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralandı. Bu isimlerin dönmesi halinde Fenerbahçe'nin en az 8 yabancı oyuncu ile yollarını ayırması gerekiyor. Yeni yabancı transferi durumunda bu sayı artabilir. İşte Fenerbahçe'de yeni sezon için kadroda düşünülmeyen oyuncular...