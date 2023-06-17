2023-06-17 00:36:57 Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Jorge Jesus ile sözleşmesi sona eren Kanarya, teknik direktör arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar diğer yandan kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sağ kanada transfer yapmayı düşünen yönetim, gözünü Juventus'un yıldız ismine dikti. Ancak transfer yarışında güçlü ekipler de var.