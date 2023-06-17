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Spor
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Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

2023-06-17 00:36:57
Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi. Jorge Jesus ile sözleşmesi sona eren Kanarya, teknik direktör arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kurmaylar diğer yandan kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Sağ kanada transfer yapmayı düşünen yönetim, gözünü Juventus'un yıldız ismine dikti. Ancak transfer yarışında güçlü ekipler de var.

#1
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, transfer harekatını hızlandırdı.

#2
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Jorge Jesus ile sözleşmesi sona eren Kanarya, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

#3
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın ayrılığı sonrası yeni bir ismi takımın başına getirmek için gün sayıyor.

#4
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Kurmaylar diğer yandan kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

#5
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Birçok isimle yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, kadroda büyük bir revizyona gidebilir.

#6
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

A Spor'a göre; Bundan ötürü sarı-lacivertli ekibi hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

#7
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Çoğu bölgeye takviye yapacak olan yönetim sağ kanat bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı.

#8
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Kanarya, gözünü Juventus'un yıldız ismine dikti.

#9
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Ancak transfer yarışında güçlü ekipler de var.

#10
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Kolombiya basınının haberine göre Juan Cuadrado, Torino ekibi Juventus ile sözleşme yenilemeyecek.

#11
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Yıldız oyuncu İtalyan devinden ayrılacak.

#12
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

İngiliz basını ise daha önce Kolombiyalı yıldızı Fenerbahçe'ye yazmıştı.

#13
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Ancak sarı-lacivertli ekibin transferde zorlu rakipleri var.

#14
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

İspanyol devi Sevilla, oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

#15
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

Ayrıca Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve David Ospina'yı kadrosunda bulunduran Al Nassr da oyuncu ile ilgileniyor.

#16
Foto - Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu: Binlerce kilometre ötedeki ülkeden beklenmedik karar! Talip oldular, hemen istiyorlar

35 yaşındaki tecrübeli isim bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asiste imza attı.

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