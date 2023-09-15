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Spor
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Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

2023-09-15 13:07:05
Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… İsmail Kartal yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı 9 resmi maçtan 9 galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının 3'üncü döneminde şampiyonluk için yola çıkan Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle doldurdu. Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala bir orta saha transferi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bir dünya yıldızına imza attırmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlamıştı.

#2
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertli ekip, tecrübeli çalıştırıcıyla yüksek form grafiği tutturarak başladı.

#3
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Kanarya, Süper Lig'de de ilk üç maçını kazandı.

#4
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Toplamda çıktığı 9 resmi maçından 9 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, flaş bir isme imza attırarak transfer dönemini kapatmanın peşinde.

#5
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Livakovic gibi oyuncuları kadrosuna katan Kanarya, bir dünya yıldızının daha peşinde.

#6
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Transferde son olarak orta saha eksiğini kapatmak isteyen Fenerbahçe, gözünü İspanyol yıldız Thiago Alcantara'ya dikti.

#7
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Yıldız oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin bu transfer için harekete geçtiği belirtildi.

#8
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Trabzonspor'un da gündemine gelen tecrübeli orta saha için Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

#9
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

32 yaşındaki orta saha, Liverpool'da sözleşmesinin son yılına girerken takımda forma şansı bulmakta zorlandığı için ayrılmak istiyor.

#10
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden #ThiagoFenere etiketi açarak transferin tamamlanması için yönetime baskı yaptı.

#11
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Kısa süre içerisinde binlerce paylaşım yapan taraftarlar, İspanyol yıldızı kadrolarında görmek istiyor.

#12
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Sabah'a göre; Oyuncunun menajeriyle iletişim halinde olan Fenerbahçe yönetimi, son gün bu transferi bitirerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

#13
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

#14
Foto - Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…

1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

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