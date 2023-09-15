2023-09-15 13:07:05 Fenerbahçe son gün dünya yıldızına imzayı attıracak! Yılın transferi geliyor: Sosyal medya yangın yerine döndü…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri… İsmail Kartal yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, oynadığı 9 resmi maçtan 9 galibiyetle ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının 3'üncü döneminde şampiyonluk için yola çıkan Kanarya, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle doldurdu. Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala bir orta saha transferi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bir dünya yıldızına imza attırmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…