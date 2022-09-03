2022-09-03 23:59:46 Fenerbahçe sahasında hata yapmadı
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi.
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi.
Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ile 50. dakikada Joshua King kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken Kayserispor, 6 puanda kaldı.
Gelecek haftayı Fenerbahçe bay geçecek. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Pedro'dan muhteşem performans Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı. Bu maçta takımının ilk golünü atan yıldız oyuncu, Joshua King'in attığı golde de asist yapan isim oldu.
King, gol sayısını 3'e çıkardı Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti. Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.
Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe: 2 - Yukatel Kayserispor: 0 Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), Pedro
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane) Gol: Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe)
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