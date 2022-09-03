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Spor
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Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

2022-09-03 23:59:46
Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla yendi.

#1
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

#2
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Joao Pedro ile 50. dakikada Joshua King kaydetti.

#3
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken Kayserispor, 6 puanda kaldı.

#4
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Gelecek haftayı Fenerbahçe bay geçecek. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Pedro'dan muhteşem performans Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı. Bu maçta takımının ilk golünü atan yıldız oyuncu, Joshua King'in attığı golde de asist yapan isim oldu.

#5
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

King, gol sayısını 3'e çıkardı Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, tüm kulvarlarda çıktığı 6'ncı maçında üçüncü golünü kaydetti. Sezon başında İngiltere temsilcisi Watford'dan transfer edilen 30 yaşındaki forvet, ligde 2, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 1 kez fileleri havalandırdı.

#6
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Joshua King, attığı golden sonra asker selamı verdi. Norveçli futbolcu, bu hareketine yönelik yaptığı açıklamada "Taraftarlara Fenerbahçe'nin askeri olduğumu söylemek istedim." ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe: 2 - Yukatel Kayserispor: 0 Stat: Ülker

#7
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), Pedro

#8
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

#9
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane) Gol: Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)

#10
Foto - Fenerbahçe sahasında hata yapmadı

Sarı kartlar: Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe)

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