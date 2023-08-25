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Spor
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Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

2023-08-25 14:16:07
Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, transferde de dur durak bilmiyor. Son olarak Dominik Livakovic'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, bir flaş transfere daha imza atmak istiyor. Manchester United'dan kadroya katılan Fred'in ardından bir orta saha daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın konuşacağı yıldız oyuncuya gözünü dikti. Adeta rüya transfer olarak nitelendirilen bu oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.

#1
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hem Avrupa Konferans Ligi hem de Süper Lig'de ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Yaz transfer dönemi boyunca birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.

#3
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Sezonun ilk haftasında Gaziantep FK, ikinci haftasında da Samsunspor'u mağlup eden Kanarya, Konferans Ligi'nde Twente ile karşılaşacak.

#4
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Bir yandan da transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, son olarak Livakovic'i İstanbul'a getirdi.

#5
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Hırvatistan'ın Zagreb kentinden havalanan özel uçakla İstanbul Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 28 yaşındaki file bekçisini sarı-lacivertli kulübün temsilcileri karşıladı.

#6
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Hırvat kaleci, taraftarları selamladıktan sonra kendisine ayrılan özel araçla havaalanından ayrıldı.

#7
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Fenerbahçe orta saha için Napoli'nin yıldızı Piotr Zielinski'nin peşine düştü.

#8
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Yıldız oyuncunun 25 milyon Euro'ya Al Ahli'ye transfer olması bekleniyordu.

#9
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Polonyalı oyuncunun ayrılık için ısrar etmesi nedeniyle İtalyan devi, Celta Vigo'nun yıldızı Gabri Veiga'nın işini bitirme aşamasına getirdi.

#10
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Ancak Zielinski son anda kararını değiştirdi ve Al Ahli'yi geri çevirdi.

#11
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Bu sırada transfer için devreye girmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ile de ismi geçen dünya yıldızını bitirmek istiyor.

#12
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Polonyalı yıldızın transferinin oldukça zor olduğu belirtiliyor.

#13
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

2016 yılından bu yana Napoli formasını giyen Zielinski, toplamda 330 maça çıktı.

#14
Foto - Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Fanatik'e göre; 330 maçta 47 gol ve 44 asistle oynayan yıldız futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da 82 resmi maçta forma giydi.

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