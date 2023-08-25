Fenerbahçe rüyasını gerçekleştirebilecek mi? Yıldız futbolcunun fiyatını düşürdüler, yetişen alacak

Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, transferde de dur durak bilmiyor. Son olarak Dominik Livakovic'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, bir flaş transfere daha imza atmak istiyor. Manchester United'dan kadroya katılan Fred'in ardından bir orta saha daha transfer etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın konuşacağı yıldız oyuncuya gözünü dikti. Adeta rüya transfer olarak nitelendirilen bu oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.