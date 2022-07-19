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Spor
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Fenerbahçe, Polonya'da

2022-07-19 17:53:42
Fenerbahçe, Polonya'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Polonya'ya geldi.

#1
Foto - Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.

#2
Foto - Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

#3
Foto - Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı. Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi. Fenerbahçe'nin parmak izi ve pasaport kontrollerinin uzun sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı. Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi. Fenerbahçe'nin parmak izi ve pasaport kontrollerinin uzun sürdüğü öğrenildi.

#4
Foto - Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

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