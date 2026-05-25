Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!
Mallorca'dan ayrılması beklenen ve Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın talip olduğu Vedat Muriqi, tercihini yaptı.
Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (25 Mayıs 2026)
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
Mauro Icardi ile Corinthians ilgileniyor. Arjantinli golcü, Brezilya ekibinin yaptığı teklif karşısında kararsız kaldı. (AKŞAM)
Galatasaray, Camavinga'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler hızlandı (FANATİK)
Adı Beşiktaş'la anılan Filipe Luis'in siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtildi. (FOTOMAÇ)
Başakşehir, Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu Bertuğ Yıldırım için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Bu bedel sarı-kırmızılılara fazla geldi (FANATİK)
Kaleye yerli bir isim transfer etmek isteyen Beşiktaş, Altay Bayındır ile temaslara yeniden başlayacak. 28 yaşındaki eldivenin kısa süre içinde ikna edilmesi bekleniyor (FANATİK)
3 yıldır kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Jean Onana'nın sözleşmesi feshedilecek. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Felix Uduokhai ile ise yolların ayrılması planlanıyor. (FOTOMAÇ)
Sunderland, Fenerbahçe'den Archie Brown'ın transferi için büyük uğraş veriyor. (TAKVİM)
Bursaspor yeni sezon öncesi ünlü golcüler Vincent Aboubakar ve Olivier Giroud için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı (FOTOMAÇ)
Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile görüştü ve "Evet" dedi. Mallorca ile bonservis pazarlığı yapılacak. (TAKVİM)
