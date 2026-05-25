  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyanlar “Yok artık, daha neler” diyor! Burada büyükbaş kurbanlıklar 45 bin liraya satılıyor Rasim Ozan’ın enselendiği operasyonda yeni detaylar! 5 liralık şifreyle milyonluk vurgun yapmışlar Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi! Alkol aklı baştan alınca ne dediğini bilemedi! Isparta’da rezil görüntüler: Cezayı az bulup polise küstahça tepki verdi Yok artık Arda Güler! İspanyollar şaştı kaldı bu işe Bakan Ersoy'dan Zeugma müjdesi! 'Çingene Kızı' mozağinin kayıp paneli yıllar sonra yeniden Türkiye’de Takviye vitamin alanlar dikkat: Uzmanlardan uyarı geldi! Türkiye'yi oyalayan İngiliz takımından sessiz sedasız flaş hamle: Şoku yaşattılar... Formula E’de Opel dönemi başlıyor: 800 HP’lik elektrikli canavar sahneye çıktı Otomobil sahiplerine büyük müjde! Resmen çakıldı, dev indirim bekleniyor
Spor
12
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Mallorca'dan ayrılması beklenen ve Süper Lig devleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın talip olduğu Vedat Muriqi, tercihini yaptı.

#1
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları transfer kazanında... (25 Mayıs 2026)

#2
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

İşte transfer haberleri ve iddiaları:

#3
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Mauro Icardi ile Corinthians ilgileniyor. Arjantinli golcü, Brezilya ekibinin yaptığı teklif karşısında kararsız kaldı. (AKŞAM)

#4
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Galatasaray, Camavinga'yı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Görüşmeler hızlandı (FANATİK)

#5
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Adı Beşiktaş'la anılan Filipe Luis'in siyah-beyazlılara sıcak baktığı belirtildi. (FOTOMAÇ)

#6
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Başakşehir, Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu Bertuğ Yıldırım için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Bu bedel sarı-kırmızılılara fazla geldi (FANATİK)

#7
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Kaleye yerli bir isim transfer etmek isteyen Beşiktaş, Altay Bayındır ile temaslara yeniden başlayacak. 28 yaşındaki eldivenin kısa süre içinde ikna edilmesi bekleniyor (FANATİK)

#8
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

3 yıldır kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Jean Onana'nın sözleşmesi feshedilecek. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi olan Felix Uduokhai ile ise yolların ayrılması planlanıyor. (FOTOMAÇ)

#9
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Sunderland, Fenerbahçe'den Archie Brown'ın transferi için büyük uğraş veriyor. (TAKVİM)

#10
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Bursaspor yeni sezon öncesi ünlü golcüler Vincent Aboubakar ve Olivier Giroud için düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı (FOTOMAÇ)

#11
Foto - Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Vedat Murigi kararını verdi!

Vedat Muriqi, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile görüştü ve "Evet" dedi. Mallorca ile bonservis pazarlığı yapılacak. (TAKVİM)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
Gündem

Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı

CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda
Siyaset

Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “hain” ifadelerini kullananların disipline sevk edileceğini söyledi. Parti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23