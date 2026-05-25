'Yetmez' deyip bu yöntemi uygulaması... Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisi tartışma oluşturacak!

Aziz Yıldırım’ın iddialı ama bir o kadar da tartışmalı hamleleri camiada 'kaybetmek için her şeyi yapıyor' dedirtiyor. Futbolun veri analitiği ve dinamik scout sistemleriyle baştan yazıldığı modern çağda; 10-15 yıldır sahalardan uzak, yaş ortalaması 60’a dayanmış eski efsanelerden medet umması ve transferleri 'eski usul' raporlara emanet etmesi efsane başkanın puan kayıplarını hızlandırıyor.