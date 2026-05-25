'Yetmez' deyip bu yöntemi uygulaması... Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisi tartışma oluşturacak!
Fenerbahçe’de kongre ateşi sürerken Aziz Yıldırım'ın hamleleri taraftar nezdinde sorgulanmaya başlandı...

Aziz Yıldırım’ın iddialı ama bir o kadar da tartışmalı hamleleri camiada 'kaybetmek için her şeyi yapıyor' dedirtiyor. Futbolun veri analitiği ve dinamik scout sistemleriyle baştan yazıldığı modern çağda; 10-15 yıldır sahalardan uzak, yaş ortalaması 60’a dayanmış eski efsanelerden medet umması ve transferleri 'eski usul' raporlara emanet etmesi efsane başkanın puan kayıplarını hızlandırıyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına ilk aday olduğunda karşısında Hakan Safi'yi görenler "?-15 kazanır" diyordu... ancak Yıldırım'ın yaptığı her hamlenin puanlarının hızla eksilmesin neden olduğu iddia ediliyor.

Açıkladığı "zayıf" yönetim kurulu yüzünden bir anda 10-15 puan kaybettiği konuşulan Yıldırım'ın Rıdvan Dilmen ve Oğuz Çetin gibi "geçen yüzyılın" futbol bilginlerinden transfer için akıl alması ve futbolcu izletmesi iddialara göre bir kaç puan daha kaybetmesine zemin hazırladı.

Yıldırım’ın sürekli bahsettiği "25 kişilik futbol aklı"nın başında Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen yer alıyor. Yıldırım futbol aklını bu iki isme emanet etmiş görünüyor. Sadece bu iki isimle sınırlı kalmayan 25 kişilik dev kadronun deşifre olan diğer ağır topları ise şu şekilde:

- Müjdat Yetkiner - Saffet Akbaş - Kemalettin Şentürk - İlker Yağcıoğlu - Cem Pamiroğlu - Şenol Çorlu - Turhan Sofuoğlu

İsimler çekici olmasına rağmen taraftarlar arasında ciddi soru işaretleri doğdu. Listenin en çok eleştirilen yönleri ise şöyle:

- Listede adı geçen eski futbolcuların hemen hepsinin 50 yaşını geçmiş, hatta bazılarının 60 yaşın bile üzerinde olması modern futbol yönetimi açısından büyük bir risk olarak görülüyor.

- Bu isimlerin birçoğu, bırakın üst düzey teknik adamlık yapmayı, 10-15 yıl gibi çok uzun sürelerdir futbolun hiçbir profesyonel kademesinde aktif olarak yer almadı.

- Ekipteki isimlerin pek çoğunun sadece televizyonlarda yorumculuk yaptığı, bazılarının ise uzun süredir yorumculuk dahi yapmayarak futbol piyasasının tamamen dışında kaldığı biliniyor.

Tartışmalı olan kısım ise Aziz Yıldırım’ın bu ekipten yüksek beklentileri... Başkanın modern scout sistemleri yerine, futbol dünyasından uzun süredir uzak kalmış bu isimlerden medet umması şaşkınlık yarattı. Gelen bilgilere göre Yıldırım, transfer edilecek futbolcuları bu ekibe izletiyor... tamamen bu ekibin verdiği eski usul raporlar üzerinden oyuncuları beğenip beğenmeme kararı alıyor.

Günümüz futbolunun veri analitiği ve dinamik scout ağlarıyla yönetildiği bir dönemde Yıldırım'ın bu geleneksel yöntemi tercih etmesi camiada şimdiden büyük bir vizyon tartışması başlatmış durumda.

