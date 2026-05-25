  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü hoca yola çıkacak mı? Antonio Conte'nin aradığı Fenerbahçe'de fazlasıyla var Bu sefer gönül rengine imza atacak! Galatasaray'a koyu Galatasaraylı! Taraftarlığı işi çözecek Taşı tespih ve takıya dönüştürüyorlar! Oltu taşında ezber bozan atölye Gazzeli çocuklara bayram kıyafeti Yüzlerini Kızılay güldürdü 'Yetmez' deyip bu yöntemi uygulaması... Aziz Yıldırım'ın transfer stratejisi tartışma oluşturacak! Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi TRT'den 15 Temmuz dizisi! Yavuz Bingöl'ün oynayacağı rol herkesi şaşırttı! Çamaşır suyuyla ev temizleyenlere uzmanlardan uyarı: Bir zararı daha ortaya çıktı! Kansere yol açıyor mu? Yanıt geldi Türkiye’nin nükleer gücünde tarihi adım! Dev sistem yerine yerleştirildi
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi

Sabancı Holding'e bağlı Çimsa ünlü şirketin son yabancı hisselerini de satın alarak tüm kontrolü ele geçirdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Mannok DAC’nin azınlık paylarının devralınmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

#2
Foto - Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi

Şirket açıklamasına göre, bağlı ortaklık Cimsa Ireland Ltd tarafından Mannok’un azınlık ortaklarına ait yüzde 5,3 sermaye payı satın alındı.

#3
Foto - Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi

Açıklamada söz konusu payların 20,48 milyon euro bedelle ve tamamen nakit ödeme yöntemiyle 22 Mayıs 2026 tarihinde devralındığı belirtildi. Böylece Mannok’un sermayesini temsil eden payların tamamı Cimsa Ireland Ltd’e geçmiş oldu.

#4
Foto - Sabancı Holding ünlü şirketin kontrolünü tamamen ele geçirdi

Bu işlemle birlikte Mannok’un tüm hisseleri Çimsa grubunun kontrolüne geçmiş oldu. Mannok satın alımının, Çimsa’nın uluslararası büyüme ve yapı malzemeleri alanındaki genişleme stratejisinin önemli parçalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Gündem

İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler
Gündem

Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Milletvekili Murat Emir hakkında çarpıcı görüntüler paylaşarak dikkat çeken açıkl..
Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! kapatma kararı iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı iptal edildi.
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23