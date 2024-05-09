Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor. Gelecek sezon İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için 2 aday belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...