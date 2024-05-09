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Spor
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Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

2024-05-09 13:31:02
Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor. Gelecek sezon İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için 2 aday belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Son olarak Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor.

#3
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Gelecek sezon İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için 2 aday belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda Fenerbahçe'de kalmayacak...

#5
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

4 kupanın 3'ünü kaybeden 1'ini de mucizelere bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcıyla yeni seçilecek olan başkan çalışmayı düşünmüyor.

#6
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Şu ana kadar sadece Sadettin Saran adaylığını açıkladı. Öğrendiğimiz bilgilere göre; Ali Koç da yeniden aday olmak istiyor.

#7
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Nabız yoklaması yapan Koç, eğer olumlu bir durumla karşılaşırsa adaylığını birkaç gün içinde açıklayacak.

#8
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Şu bir gerçek; iki adaydan kim seçilirse seçilsin takımın başına A Plus bir teknik adam getirecek.

#9
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Gelen bilgilere göre; Sadettin Saran, en son Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istiyor.

#10
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

54 yaşındaki çalıştırıcıyla da bir görüşme gerçekleştirildi.

#11
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Eğer Ali Koç, aday olur ve seçilirse; Ali başkanın takımın başına getirmek istediği isim ise Portekizli menajer Jose Mourinho...

#12
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Mourinho'nun menajeriyle irtibata geçildi ve randevu talep edildi. Jose, randevuyu kabul ederse bir görüşme yapılacak.

#13
Foto - Fenerbahçe kontrolden çıktı! İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede bomba 2 aday...

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında dünya çapında bir antrenör olacak. Ancak haberde; ManU yönetiminin Portekizli teknik adamı düşünmediğini bilgisi de yer aldı. (Fotomaç)

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