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Spor
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Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

2023-08-10 14:52:29
Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Sezon başından bu yana yaptığı transferlerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerden bir flaş hamle daha geldi. Orta saha transferine yoğunlaşan ve birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 2 dünya yıldızı için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için Londra'ya çıkarma yaptı.

#1
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefliyor. Takıma katılan yıldız futbolcular ile dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip, şimdi de 2 transfer bombası patlatmak için kolları sıvadı.

#2
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Fenerbahçe'de kurmaylar İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda takıma birçok takviye yapmıştı.

#3
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Sarı-lacivertliler, Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'yi kadrosuna dahil etti. Süper Lig devi, 24 yaşındaki oyuncu için 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi.

#4
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Sarı-lacivertliler, on numara pozisyonunu Dusan Tadic'le güçlendirdi. Süper Lig devi, 34 yaşındaki on numarayla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

#5
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Fenerbahçe, santrfor pozisyonuna Umut Nayir ile Edin Dzeko'yu dahil etti. Sol kanat rotasyonuna Ryan Kent'i ekleyen Fenerbahçe, milli sağ bek Mert Müldür'ü de kadrosuna kattı.

#6
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Takıma katılan yıldız futbolcular ile kalabalıklaşan kadroya rağmen frene basmayan Fenerbahçe, 2 transfer için daha kolları sıvadı.

#7
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Ajansspor'un haberine göre sarı-lacivertli ekip, Wilfred Ndidi'yi ve Jorginho'yu listeye aldığı öğrenildi.

#8
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Sabah'a göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, ilk olarak Arsenal'de forma giyen Jorginho'nun menajeriyle görüşmek için Londra'ya gittiği öğrenildi.

#9
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Kurmaylar, Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun alternatifi olarak ise Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi'yi belirledi.

#10
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Eğer Fenerbahçe Jorginho transferini gerçekleştirirse, Michy Batshuayi ile İtalyan orta saha Chelsea'den sonra yeniden aynı takımda buluşmuş olacak.

#11
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

2019 yılında Jorginho ve Michy Batshuayi sezona Chelsea'de birlikte forma giymişlerdi.

#12
Foto - Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...

Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi, kariyerinde toplam 321 resmi maça çıktı. Nijeryalı yıldız, bu maçlarda 18 kez gol atıp, 15 kez asist yaptı.

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