2023-08-10 14:52:29 Fenerbahçe ilan etti: Müthiş gelişmeyi dünyaya son dakika kodu ile duyurdu...
Sezon başından bu yana yaptığı transferlerle taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerden bir flaş hamle daha geldi. Orta saha transferine yoğunlaşan ve birçok isimle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, 2 dünya yıldızı için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, transferi bitirmek için Londra'ya çıkarma yaptı.