2023-11-28 17:51:14 Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, ligde ve Konferans Ligi'nde zirveye oynuyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yeni hamleler yapmanın hedefinde. İsmail Kartal, istediği yıldızı yönetim iletti ve Fenerbahçe kurmayları transfer için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...