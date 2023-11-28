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Spor
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Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

2023-11-28 17:51:14
Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, ligde ve Konferans Ligi'nde zirveye oynuyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yeni hamleler yapmanın hedefinde. İsmail Kartal, istediği yıldızı yönetim iletti ve Fenerbahçe kurmayları transfer için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç aranın ardından 3 puana ulaştı.

#3
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı. Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

#4
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti. Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Ara transfer dönemi yaklaştıkça Fenerbahçe'de de hareketlilik yaşanıyor. Orta sahadaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden transfer talebinde bulundu.

#6
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Fenerbahçe, bu sezon son sırada yer alan ve krizlerle karşı karşıya kalan Fransa devi Lyon'un oyuncusu Corentin Tolisso'yu gündemine aldı Lyon, yeni bir yapılanma adına maaşı yüksek olan futbolcularla yollarını ayırmayı düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Tolissi oldu.

#7
Foto - Fenerbahçe harekete geçti: Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

Sabah'a göre; Tolisso ve kulübü Lyon ile görüşecek olan Fenerbahçe, kesenin ağzını açmaya hazır. İsmail Kartal, Fransız oyuncuyu kadrosuna görmek istiyor.

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