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Spor
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

2021-01-20 13:37:47
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig’de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek.

#1
Foto - 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da. Süper Lig’de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da. Süper Lig’de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

#2
Foto - 22. hafta

22. hafta

#3
Foto - 23. hafta

23. hafta

#4
Foto - 24. hafta

24. hafta

#5
Foto - 25. hafta

25. hafta

#6
Foto - 24. hafta

24. hafta

#7
Foto - 26. hafta

26. hafta

#8
Foto - 27. hafta

27. hafta

#9
Foto - 29. hafta

29. hafta

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