Cumhur İttifakı ortağı BBP’den çok konuşulacak çağrı: Bu kişileri artık kimse işe almasın

"Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin kardeşliğinin yanında, rengini şehitlerimizin kanından alan bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ve altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle kardeşiz ve kardeşliğimizi de kimseye bozdurmayacağız. Başka kimlik, başka bayrak, başka marş arayışında olanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek, Kürt, Türk, Arap, bundan sonra da Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Destici, terörün neden olduğu mağduriyetlere değindi. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör örgütüyle 41 yıldır devam eden mücadelede 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, 2 trilyon dolar harcandı. Şayet bu para terörle mücadeleye değil de ülkemize, insanımıza, bölge insanına harcansaydı bugün bölgede işsizlik yoktu. Bugün bölgede daha çok sanayi kuruluşu vardı, fabrikalar vardı."