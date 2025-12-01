Cumhur İttifakı ortağı BBP’den çok konuşulacak çağrı: Bu kişileri artık kimse işe almasın

Destici şunları kaydetti: "Her devletin bir adı, her milletin bir adı, her devletin resmi bir dili ve bir kimliği vardır. Bunları kaybettiğiniz zaman, o zaman Irak, Suriye gibi olursunuz, bölünürsünüz. Biz birlik, kardeşlik, beraberlik istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda Kürt, Türk, Arap, Alevi, Sünni, hatta farklı dini anlayışlara sahip olanlar nasıl bir arada yaşamışsa yine farklı etnik kökenlerimizle bir arada yaşamak, büyük Türk milleti olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Terör ve şiddete başvurmadığı sürece hem bireysel hem toplumsal olarak herkes görüşünü ifade edebilir, isteğini dile getirebilir. "Bir olacağız, birlik olacağız ve kardeşlik hukukumuza da kimsenin halel getirmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir ve günden güne de güçlenmeye devam etmektedir."