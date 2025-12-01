IHA Giriş Tarihi: “İstanbul simidi” tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak
İstanbul simidinin coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. 8 Ekim 2025'te ise tescil belgesi alındı. Reçeteye uygun olmayan simitlerin satışına izin verilmeyecek. İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, coğrafi işaret tescilli İstanbul simidini satacak fırınları belirleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" dedi.