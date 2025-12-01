  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tayyip Erdoğan ile Mehmet Görmez arasında gülümseten “cuma namazı” anısı: “Seninkiler seferiymiş”

Dev derbi öncesi Galatasaray’da büyük kriz! Okan Buruk küplere bindi, “köstebek avı” başlatıldı

Prens Selman'ın Baykar'ın ortağını kurtarma planı ortaya çıktı! Anlaşma an meselesi

Real Madrid berabere kaldı, eleştiriyi Arda Güler aldı

Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar: Sen subaysın İphone kullan!

Roma’dan Osmanlı’ya uzanan su medeniyeti: İzmit’in 2700 yıllık sırları

Üretici ile pazar/market arasındaki fark açıldı!

Cumhur İttifakı ortağı BBP’den çok konuşulacak çağrı: Bu kişileri artık kimse işe almasın

Güney Kore devinden çok ama çok konuşulacak karar: 'Made in Türkiye' etiketiyle üretecekler

Bu da 'sahte eser sergisi'! İşte serginin amacı

Gıda
6
Yeniakit Publisher
"İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

IHA Giriş Tarihi:
“İstanbul simidi” tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

İstanbul simidinin coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu. 8 Ekim 2025'te ise tescil belgesi alındı. Reçeteye uygun olmayan simitlerin satışına izin verilmeyecek. İstanbul Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Şen, coğrafi işaret tescilli İstanbul simidini satacak fırınları belirleme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" dedi.

1
#1
Foto - "İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

Şen, İstanbul simidine coğrafi işaret için 13 Ağustos 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, 8 Ekim 2025'te tescil belgesinin alındığını söyledi. Kaynaklara göre Osmanlı saray mutfağında da yer alan simidin İstanbul'da 1525 yılından itibaren üretildiğini aktaran Şen, şimdi ise coğrafi işaret tescili ile bu lezzeti koruma altına aldıklarını ve markalaşma yolunda önemli adım attıklarını kaydetti.

#2
Foto - "İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

İstanbul simidiyle ilgili hazırlıklarının başvuru yapıldığından bu yana sürdüğünü dile getiren Şen, "Tescillendikten sonra ise daha hızlı çalışmaya başladık. Bizim hazırlıklarımız sürüyor. Coğrafi işaretli simit konusunda hangi fırınlarla çalışacağımıza dair çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç fırına verdiğimizde duyurusunu yapacağız. İstanbul'da birçok fırın var ancak bizim hazırladığımız reçeteye uygun üretenlere coğrafi işaretli İstanbul simidini satma izni vereceğiz" ifadesini kullandı.

#3
Foto - "İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen tescil belgesine göre ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri şöyle: "İstanbul simidi, buğday unu, su, tuz, yaş maya, pekmez ve susam kullanılarak İstanbul ilinde üretilen simittir. Hamur, un, su, maya ve tuz karıştırılarak hazırlanıp 45 dakika yoğrulduktan sonra 20-25 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakılır. 110-140 gram ağırlığında koparılan hamur parçaları mermer üzerinde açılır ve çift fitil örgü şeklinde bağlanarak şekillendirilir.

#4
Foto - "İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

Şekil verilen simitler, soğuk (oda sıcaklığındaki) pekmeze batırılır, ardından susama bulanır. Pekmezleme ve susamlama işlemlerinden sonra simitler fırında pişirilir. İstanbul simidini karakterize eden başlıca unsurlar, soğuk pekmezleme yöntemiyle hazırlanması ve hamurunun çift fitil örgü formunda şekillendirilmesidir. Pekmezleme işleminde keçiboynuzu, incir, üzüm veya dut pekmezi kullanılır. Pekmez çözeltisi, doğrudan suyla seyreltilerek hazırlanabilir ya da önce kaynatılıp, su eklenerek tekrar kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılabilir.

#5
Foto - "İstanbul simidi" tescillendi, satışı izne bağlandı! Herkes satamayacak

Her iki yöntemde de pekmezleme işlemi soğuk olarak yani pekmez çözeltisi oda sıcaklığındayken uygulanır. Üretiminde mutlaka yaş maya kullanılır. Pekmezleme işleminde, pekmez kaynatılmadan yapılan simitlerin pişmiş ağırlığı 120-130 gram, pekmez kaynatılıp soğutulduktan sonra yapılan simitlerin ağırlığı ise 100-105 gramdır. İstanbul simidi, dış halkasıyla birlikte 12-15 santimetre çapında ve yuvarlak şekildedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü
Gündem

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçir..
Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Gündem

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Galatasaray, gelen yoğun tepkiler ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle ABD kökenli İsrail destekçisi Coca‑Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşm..
CHP Kurultayına "Meyhane Gölgesi" 5 Büyük meyhane kapattırıldı, resmi plakalı araçlar kuyruğa girdi
Gündem

CHP Kurultayına “Meyhane Gölgesi” 5 Büyük meyhane kapattırıldı, resmi plakalı araçlar kuyruğa girdi

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı daha başlamadan şaibe, pazarlık ve kapalı kapılar ardında koltuk dizaynı iddialarıyla çalkalanıyor. Parti Mecli..
Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu
Gündem

Son dakika! İşte ‘emanetçi’nin yeni A Takımı! CHP’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile Silivri'de yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun hazırladığı ortak..
İstanbul'u ziyaret eden ünlü oyuncu Müslüman olup İslam'ı anlatmaya başladı
Aktüel

İstanbul'u ziyaret eden ünlü oyuncu Müslüman olup İslam'ı anlatmaya başladı

İngiltere’de seküler bir ailede büyüyen genç aktris Aisha Rosalie, Sultanahmet Camisi’ndeki ziyaretiyle hayatının yönünü değiştirerek Müslüm..
Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Gündem

Şamil Tayyar'dan ŞOK açıklamalar "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"

Gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programında, "Terörsüz Türkiye Süreci"nin başarısı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23