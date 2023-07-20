Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Transfer döneminin adından en çok söz ettiren takımı olan Fenerbahçe, gerek getirdiği yıldızlar gerekse gönderdiği isimlerle damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde bütçe açısından gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Son olarak Rodrigo Becao'nun transferiyle birlikte 18 yabancı ismi bulunan F.Bahçe'de, bu sayı azaltılacak. Gerek maaş bütçesi, gerekse yabancı sınırından dolayı teknik direktör İsmail Kartal, bazı isimlerle yolların ayrılmasını ve gelecek transferlere kaynak yaratılmasını istedi.