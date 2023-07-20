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Spor
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Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

2023-07-20 12:10:15
Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Transfer döneminin adından en çok söz ettiren takımı olan Fenerbahçe, gerek getirdiği yıldızlar gerekse gönderdiği isimlerle damga vurdu. Sarı-lacivertlilerde bütçe açısından gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Son olarak Rodrigo Becao'nun transferiyle birlikte 18 yabancı ismi bulunan F.Bahçe'de, bu sayı azaltılacak. Gerek maaş bütçesi, gerekse yabancı sınırından dolayı teknik direktör İsmail Kartal, bazı isimlerle yolların ayrılmasını ve gelecek transferlere kaynak yaratılmasını istedi.

#1
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen yerli yabancı 6 futbolcu...

#2
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Sarı-lacivertliler transfer dönemine gerek yaptığı satışlar gerekse kadrosuna kattığı isimlerle damga vurdu.

#3
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

F.Bahçe ilk etapta Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i renklerine bağladı.

#4
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Son olarak stoper bölgesine ise Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao transfer edildi.

#5
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Bu transfer için sarı-lacivertlilerin kasasından yaklaşık 10 milyon Euro çıkması bekleniyor.

#6
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Ayrıca kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de satın alma opsiyonları kullanılarak bonservisleri alındı.

#7
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

25 yaşındaki kaleci için Göztepe'ye 1.2 milyon Euro, Sambacı stoper için Flamengo'ya 1.4 milyon Euro ödendi.

#8
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz sezon kiralanan Bruma ve Mergim Berisha'nın takımları tarafından opsiyonları kullanıldı.

#9
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Portekizli oyuncudan 6.5 milyon Euro, Alman santrfordan ise 4 milyon Euro bonservis geliri elde edildi.

#10
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

18 yaşındaki Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu ve Kanarya, bu sayede dev bir gelir elde etti.

#11
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

A Spor'a göre; Sarı-lacivertliler Arda Güler'in transferinden 20+10 milyon Euro bonservisi kasasına koydu.

#12
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Ayrıca oyuncunun ilerleyen dönemlerde herhangi bir takıma satılması halinde gelirin yüzde 20'si de yine F.Bahçe'nin olacak.

#13
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Sambacı stoperi sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra duyuracak F.Bahçe'de, başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

#14
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Başkan Koç, "Becao'dan sonra herhalde belli bir frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz.

#15
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara yüksek derecede ilgi var.

#16
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Bu sene tahminim, 45-50 milyon avro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Takviyelerini sürdürecek sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

#18
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar, gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor.

#19
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Yapılan transferlerle birlikte F.Bahçe'nin takım kadrosunda 18 yabancı bulunuyor.

#20
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak amacıyla Kanarya'da yaprak dökümü başlıyor...

#21
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

62 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime ayrılmasını istediği isimlerin listesini iletti. İşte detaylar...

#22
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz yaz Flamengo'dan transfer olan Gustavo Henrique, sarı-lacivertlilerde geçirdiği sakatlıklar nedeniyle pek faydalı olamadı.

#23
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Brezilyalı stopere ülkesinden ve Avrupa'dan talipler çıkarken, Becao'nun gelmesiyle birlikte yol ayrımına sıcak bakılıyor.

#24
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Ryan Kent ve Dusan Tadic transferinden sonra bu bölgede 3. alternatif durumuna düşen Diego Rossi, uygun teklif gelmesi halinde satılacak.

#25
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz yaz 5.5 milyon Euro'ya transfer olan Uruguaylı oyuncuya Avrupa, ABD ve Arabistan'dan teklifler olduğu biliniyor.

#26
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

2025 yılına kadar mukavelesi bulunan 25 yaşındaki kanatın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro...

#27
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Rossi'ye gelecek talipler bekleniyor.

#28
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

F.Bahçe'ye 2020 yazında transfer olan Nazım Sangare, sarı-lacivertlilerde tutunamadı.

#29
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından sakatlanan 29 yaşındaki sağ bek, hiçbir maçta forma giyemedi.

#30
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Sangare'nin sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro...

#31
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz yaz takıma dahil edilen Joshua King, sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi oluşturamadı.

#32
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Norveçli yıldız ligde 16 maça çıkarken 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

#33
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

2024'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#34
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Geçtiğimiz yaz Cagliari'den 4.7 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle etkili performans gösteremedi.

#35
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Sarı-lacivertlilerle tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, bu süreçte 5 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

#36
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Deneyimli oyuncunun İtalya'dan talipleri olduğu bilinirken, transfer teklifleri değerlendirilecek.

#37
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

2025 yazına kadar F.Bahçe'yle mukavelesi bulunan İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

#38
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

F.Bahçe'ye 2021 yazında gelen Serdar Dursun, inişli çıkışlı bir performans gösterdi.

#39
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

31 yaşındaki forvet Süper Lig'de 51 maça çıkarken 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

#40
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Milli santrfora Almanya'dan taliplerin olduğu belirtildi.

#41
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro...

#42
Foto - Fenerbahçe duyurdu: Türk devine transfer piyangosu! Resmen satın alacaklar

Fenerbahçe bu oyuncularla yollarını ayırıp maaş yükünden kurtulmak ve yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

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