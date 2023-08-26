Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Sarı-lacivertlilerde son oynanan Twente maçında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Flaş gelişme yaşandı: Yönetim bu noktada Livakovic transferini de bitirirken şimdi sıra 6 numara transferine geldi. Başkan Ali Koç bu sene gerçekleşen tüm transferlerde başrol oynarken orta saha içinde yine bizzat devreye girdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız için başvuruları ve detaylar