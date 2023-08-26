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Spor
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Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

2023-08-26 10:12:06
Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Sarı-lacivertlilerde son oynanan Twente maçında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Flaş gelişme yaşandı: Yönetim bu noktada Livakovic transferini de bitirirken şimdi sıra 6 numara transferine geldi. Başkan Ali Koç bu sene gerçekleşen tüm transferlerde başrol oynarken orta saha içinde yine bizzat devreye girdi. İşte sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan o 2 yıldız için başvuruları ve detaylar

#1
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Trendyol Süper Lig'de 2 maçta 6 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer arayışları son gaz devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Son olarak Konferans Ligi play off turu ilk maçında Twente'yi 5-1'le geçen sarı-lacivertlilerde keyifler yerinde.

#3
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Hafta içinde Avrupa mesaisi nedeniyle bu hafta karşılaşması ertelenen Fenerbahçe'de rövanş maçı hazırlıkları devam ediyor.

#4
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Yönetim bu noktada sezon başından bu yana çok istediği Livakovic'e kavuştu.

#5
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

A Spor'a göre; Fenerbahçe Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

#6
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Dominik Livakovic'in transferi için kulübü Dinamo Zagreb ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşma gereği kulübümüz yetiştirme bedeli hariç 6.650.000 Euro + 950.000 Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyecektir.

#7
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi..

#8
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

"Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izledim.

#9
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Fenerbahçe'ye gelmemde beni ikna eden şey bu yoldu. Büyük maçları seviyorum.

#10
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Baskı altında performansımı artırıyor." dedi.

#11
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Sarı-lacivertlilerde son olarak Serdar Dursun ile yollar ayrıldı. Serdar, Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

#12
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Fenerbahçe'de ayrılma ihtimali olan isimler ise Crespo, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Joshua King ve Batshuayi olarak öne çıkıyor.

#13
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Başkan Ali Koç bu sezon bütün transferlerde nokta atışına imza atarken bu bölge içinde listesinde 2 ismi öne çıkardı.

#14
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

İsmail Kartal'ın da onay verdiği Jorginho için yönetim temaslarını hızlandırdı.

#15
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun Arsenal ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

#16
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

İtalyan oyuncunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

#17
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Arsenal'da oynama süresi azalan oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

#18
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Jorginho için Fenerbahçe'nin planı ise satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde.

#19
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Yönetim Arsenal'a ilk olarak 5 milyon Euro kiralama ve 10 milyon Euro zorunlu satın alma teklif edecek.

#20
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Jorginho için Avrupa'dan birçok takımın ilgisi bulunuyor.

#21
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

32 yaşındaki Holllandalı oyuncu B planı olarak bekletiliyor.

#22
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakıyor.

#23
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Fenerbahçe De Roon için 7 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapmayı düşünüyor.

#24
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

De Roon ön libero dışında stoper pozisyonunda görev alabiliyor.

#25
Foto - Fenerbahçe dünyaları aldı ama hedef ille de 6 numara! Veda edin zamanı:

Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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