2024-07-24 13:58:45 Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’de mutlu sona ulaşmayı başardı. Uzun süren görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlanan oyuncunun Sarı-Lacivertliler’e atacağı imza Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri sonrası orta saha bombasını da patlattı. Mourinho'nun ısrarla istediği orta saha yıldızını Ali Koç getiriyor.