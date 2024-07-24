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Spor
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Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

2024-07-24 13:58:45
Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’de mutlu sona ulaşmayı başardı. Uzun süren görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlanan oyuncunun Sarı-Lacivertliler’e atacağı imza Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri sonrası orta saha bombasını da patlattı. Mourinho'nun ısrarla istediği orta saha yıldızını Ali Koç getiriyor.

#1
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Uzun süren görüşmeler neticesinde mutlu sonla biten transfer duyuruldu..

#2
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Mourinho’nun imza attığı günden bu yana listenin en başına yazdığı ve kadroya katılmasını çok istediği oyuncu 4 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek.

#3
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

En-Nesyri’ye her yıl için Kanarya’nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri’nin transferi sadece Türkiye’de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

#4
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

En-Nesyri’ye her yıl için Kanarya’nın kasasından 4 milyon Euro ödenecek. En-Nesyri’nin transferi sadece Türkiye’de değil Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulurken, bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

#5
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Fenerbahçe’nin Sevilla ile 20 milyon Euro’ya anlaştığı ifade edilirken oyuncunun forma giyeceği her sezon için de 20 golü geçmesi halinde artı 1 milyon Euro daha kulübüne bonus ödenecek.

#6
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Türk futbol tarihinin şu ana kadarki en fazla bonservis ödenen oyuncusu Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kazandıktan sonra 17 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Mario Jardel’di. En-Nesyri tam 24 yıl sonra bu rekoru kırmış olacak.

#7
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

#8
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

'Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.'

#9
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Öte yandan Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City'nin yıldızı Mateo Kovacic'i gündemine aldı.

#10
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

MOURİNHO'DAN SÜRPRİZ HAMLE

#11
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Takvim'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City Menajeri Pep Guardiola ile telefonda görüştü ve Katalan hocadan Mateo Kovacic'i istedi.

#12
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre bu gelişme üzerine Mario Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Manchester City ile bir görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek. Görüşmenin sonucuna göre Kovacic için resmî adımlar atılmaya başlanacak.

#13
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Chelsea'den 30 milyon sterline transfer olan Kovacic, City'de yeterli forma süresini bulamadı.

#14
Foto - Fenerbahçe bunu da yapacak! En-Nesyri sonrası orta saha bombası! Mourinho Guardiola'dan istedi

Orta saha arayışında olan City'nin Kovacic'in ayrılığına onay vermesinin beklendiği de iddia edildi. İngiliz devi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kovacic'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

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