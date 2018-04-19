Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam rövanşta karşılaşacak. Peki maç hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz yayın var mı? İşte derbi hakkında tüm merak ettikleriniz..
KUPADA FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam (19 Nisan 2018) Kadıköy'deki rövanş maçında finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.
DERBİ METE KALKAVAN'IN
19 Nisan Perşembe günü 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
FB-BJK DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 20.30'dan ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.