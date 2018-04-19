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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam rövanşta karşılaşacak. Peki maç hangi kanalda canlı yayınlayacak, şifresiz yayın var mı? İşte derbi hakkında tüm merak ettikleriniz..

  • KUPADA FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam (19 Nisan 2018) Kadıköy'deki rövanş maçında finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

  • DERBİ METE KALKAVAN'IN

    19 Nisan Perşembe günü 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

  • FB-BJK DERBİSİ HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 20.30'dan ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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