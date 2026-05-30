Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım Kerem için topa girdi: Hakan Safi'yi hedef aldı
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreciyle ilgili gündem oluşturacak bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, katıldığı canlı yayında camiada ses getirecek açıklamalarda bulundu. Transfer süreçleri ve kulübün mali yapısına dair konuşan Yıldırım, Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu’nun durumuyla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
- Kerem'in bonservisini kulüp ödemiş ama maaşını Hakan Safi Bey ödemiş. Ne kadar ödediler bilmiyorum. Bu işin kulübün başına bela olmaması için 'çözün' diye uyardım. UEFA'nın da 'bunu düzeltin' dediğini duydum.
Yıldırım, dışarıdan yapılan bu tarz maaş ödemelerinin UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) ve lisanslama kriterlerine takılabileceğine dikkat çekti. Sürecin kulübe zarar vermemesi adına mevcut yönetime çağrıda bulunan deneyimli futbol adamı, UEFA’nın da bu durumdan haberdar olduğunu ve kulübe "bunu düzeltin" yönünde bir telkinde bulunduğunu duyduğunu iddia etti.
