Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Dev mücadele; TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.