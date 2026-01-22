  • İSTANBUL
Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Aston Villa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Dev mücadele; TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı. İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri izinli olduğu için Sebastian Szymanski ise Rennes'e transferi dolayısıyla kadroda yer almıyor.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda bulunmayacak. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü. Jhon Duran'ın cezası ise kaldırıldı ve takımdaki yerini alabilecek.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Öte yandan Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Fenerbahçe deplasmanına önemli oyunculardan yoksun çıkacaklarını belirtti. İspanyol teknik adam, Emiliano Martinez, Boubacar Kamara, John McGinn, Allyson ve Ross Barkley'nin maç kadrosunda yer almayacağını ifade ederek, bu eksiklerin planlarını etkilediğini dile getirdi.

Foto - Fenerbahçe, Aston Villa’yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER / FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran ASTON VİLLA: Marco Bızot, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lugas Digne, Lamare Bogarde, Youri Tielemams, Emi Buendıa, Evrann, Guessand, Morgan Rogers, OllieWatkins

