Yeniakit Publisher
Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi
Giriş Tarihi:

Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi

Arda Güler'in başrolde olduğu bir video internette rekor kırıyor. Futbolseverler bu komik anı konuşmaktan kendilerini alamıyor.

#1
Foto - Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi

Görüntülerde, yetenekli Türk oyuncu Monaco'lu futbolcudan topu kapıyor, yere düşerken pasını Vinicius Junior'a aktarıyor ve olduğu yerde, öylece çimlerin üzerine oturup kalıyor.

#2
Foto - Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi

Belli ki Brezilyalı yıldızın o pozisyonu golle sonuçlandıracağından en ufak bir şüphesi yoktu ve nitekim haklı da çıktı.

#3
Foto - Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi

Vini, saniyeler sonra Real Madrid'i 5-0 öne geçiren golü kaydetti.

#4
Foto - Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi

Vinícius'un o harika golünü izlemek için Bernabeu stadyumundaki en iyi koltuğa Arda Güler'in sahip olduğu söylenebilir.

