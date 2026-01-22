Arda Güler’in o görüntüsü gündem oldu! Vinicius'un attığı golü en iyi yerden izledi
Arda Güler'in başrolde olduğu bir video internette rekor kırıyor. Futbolseverler bu komik anı konuşmaktan kendilerini alamıyor.
Görüntülerde, yetenekli Türk oyuncu Monaco'lu futbolcudan topu kapıyor, yere düşerken pasını Vinicius Junior'a aktarıyor ve olduğu yerde, öylece çimlerin üzerine oturup kalıyor.
Belli ki Brezilyalı yıldızın o pozisyonu golle sonuçlandıracağından en ufak bir şüphesi yoktu ve nitekim haklı da çıktı.
Vini, saniyeler sonra Real Madrid'i 5-0 öne geçiren golü kaydetti.
Vinícius'un o harika golünü izlemek için Bernabeu stadyumundaki en iyi koltuğa Arda Güler'in sahip olduğu söylenebilir.
