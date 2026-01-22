Burası Rusya değil Türkiye! Bina boyu kadar kar yağdı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Sivas’ta bina boyu kadar yağan kar, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Kırsalda yaşayan vatandaşlar, ahırlarına ulaşmak için tünel açtı.

#1
Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas’ta son yılların en yağışlı kışı yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.

#2
Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı.

#3
Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

#4
Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var.

#5
Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.

