Yeniakit Publisher
Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi
AA Giriş Tarihi:

Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Doç. Dr. Sait Dağ, her mide ağrısında ya da yanma hissinde hemen mide koruyucu ilaçlara başlamanın doğru olmadığını söyledi.

#1
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Dağ, mide koruyucu ilaçların (özellikle proton pompa inhibitörleri olarak bilinen ilaçların) doğru zamanda ve doğru süreyle kullanılmasının önemine dikkati çekti.

#2
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Her ilaç gibi mide koruyucularının da bilinçsiz kullanıldığında sorunlara yol açabileeğine değinen Dağ, "Mide koruyucu ilaçlar, mide asidini azaltarak şikâyetleri rahatlatır. Kısa süreli ve doktor kontrolünde kullanıldığında oldukça faydalıdır. Ancak aylarca, hatta yıllarca hekime danışmadan kullanılması bazı olumsuz etkilere neden olabilir." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Dağ, uzun süreli mide koruyucu kullanımının B12 vitamini ve magnezyum eksikliği, kemik erimesi riskinde artış, bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, mide asidinin azalmasına bağlı sindirim problemleri gibi sorunlara yol açabileceğini ve özellikle yaşlı hastaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Mide şikâyetlerinin altında farklı nedenler olabileceğini aktaran Dağ, "Her mide ağrısında ya da yanmada hemen mide koruyucu ilaçlara başlamak doğru değildir. Altta yatan neden mutlaka araştırılmalı. Gerekli görülürse ilaç başlanmalı ve süresi hekim tarafından belirlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Dağ, halk arasında mide koruyucu ilaçların zararsız olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu aktararak, bu ilaçların reçetesiz satılsa bile mutlaka doktora danışılarak kullanılması gerektiğini ve kendi kendine uzun süreli kullanımın, faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında bulundu.

#6
Foto - Uzmanından mide koruyucu ilaçlar için uyarı geldi

Mide sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığını belirten Dağ, "Aşırı baharatlı ve yağlı gıdalardan kaçınmak, geç saatlerde yemek yememek, sigara ve alkolden uzak durmak mide şikâyetlerini azaltmada en az ilaçlar kadar etkilidir." bilgisini paylaştı.

