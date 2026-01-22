Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'
Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.
Galatasaray’ın Atletico Madrid karşısında aldığı 1 puan sonrası sarı-kırmızılı camiada “kritik beraberlik” yorumları öne çıkarken, Erman Toroğlu’nun sözleri tartışmayı farklı bir yere taşıdı.
Toroğlu, yazısında karşılaşmanın özellikle son bölümüne dikkat çekti. Deneyimli yorumcuya göre maçın 80. dakikasından sonra Galatasaraylı bazı oyuncularda belirgin bir fizik düşüş yaşandı.
Toroğlu, “15 dakika daha oynansa ne olurdu, düşünmek istemiyorum” diyerek Galatasaray’ın Avrupa seviyesinde fiziksel olarak sorun yaşadığını savundu.
Toroğlu, Galatasaray'ın Türkiye'de etkili olmasının Avrupa performansını garanti etmediğini öne sürerek sert bir yorum yaptı.
Sarı-kırmızılıların fizik gücünün Avrupa düzeyi için yeterli olmadığını savunan Toroğlu, Atletico gibi bir rakibe karşı daha baskın bir oyun beklediğini belirtti.
Toroğlu, Uğurcan’ın iyi işler yaptığını belirtse de, asıl hedefinin Osimhen olduğunu açıkça ortaya koydu. Yorumcu, Galatasaray’ın büyük maçlarda yıldız oyuncularından ekstra katkı alması gerektiğini savundu.
Toroğlu’nun sözleri şöyle: “Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen’in nerede? Osimhen Osimhen’se takımını bu maçlarda kurtaracak.”
Toroğlu, değerlendirmesinin en tartışmalı bölümünde Osimhen’in seviyesine dair şu çıkışı yaptı:
Toroğlu, değerlendirmesinin en tartışmalı bölümünde Osimhen'in seviyesine dair şu çıkışı yaptı:
“Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm.”
