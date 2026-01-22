  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
11
Yeniakit Publisher
Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Erman Toroğlu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Galatasaray’ın Atletico Madrid karşısında aldığı 1 puan sonrası sarı-kırmızılı camiada “kritik beraberlik” yorumları öne çıkarken, Erman Toroğlu’nun sözleri tartışmayı farklı bir yere taşıdı.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, yazısında karşılaşmanın özellikle son bölümüne dikkat çekti. Deneyimli yorumcuya göre maçın 80. dakikasından sonra Galatasaraylı bazı oyuncularda belirgin bir fizik düşüş yaşandı.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, “15 dakika daha oynansa ne olurdu, düşünmek istemiyorum” diyerek Galatasaray’ın Avrupa seviyesinde fiziksel olarak sorun yaşadığını savundu.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, Galatasaray'ın Türkiye'de etkili olmasının Avrupa performansını garanti etmediğini öne sürerek sert bir yorum yaptı.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Sarı-kırmızılıların fizik gücünün Avrupa düzeyi için yeterli olmadığını savunan Toroğlu, Atletico gibi bir rakibe karşı daha baskın bir oyun beklediğini belirtti.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, Uğurcan’ın iyi işler yaptığını belirtse de, asıl hedefinin Osimhen olduğunu açıkça ortaya koydu. Yorumcu, Galatasaray’ın büyük maçlarda yıldız oyuncularından ekstra katkı alması gerektiğini savundu.

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu’nun sözleri şöyle: “Uğurcan iyi işler yaptı ama hani senin Osimhen’in nerede? Osimhen Osimhen’se takımını bu maçlarda kurtaracak.”

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, değerlendirmesinin en tartışmalı bölümünde Osimhen’in seviyesine dair şu çıkışı yaptı:

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

Toroğlu, değerlendirmesinin en tartışmalı bölümünde Osimhen'in seviyesine dair şu çıkışı yaptı:

Foto - Erman Toroğlu yerden yere vurdu: 'Osimhen Osimhen’se… İngilizler kapardı'

“Osimhen bu maçları kurtaracak oyuncu olsaydı zaten İngiliz takımları, İspanyol takımları alırlardı. Bu benim görüşüm.”

