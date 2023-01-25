Felç olan ayı sağlığına böyle kavuştu!

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “Kocabaş merkezimize 2005 yılında 2 aylık olarak geldi. Şu an 18 yaşına girdi. Orta yaşını geçmiş bir ayımız. Yaklaşık 2 yıl önce arka ayaklarında bir his kaybı meydana geldi. Diğer ayılarla bulunduğu alanda, sürünerek hareket etmeye çalışıyordu. Ayaklarında yaralar oluşmaya başladığını gördük. Enfeksiyon kapmaya başlayan yaralar ve yürüyememe sebebiyle biz ona engelli ve geriatrik bölümümüzde ilaç tedavisi ve diyet programı uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz tedavi şekli cevap verdi. Ayı şimdilerde kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Genel durumu iyi. Ufak bir yürüyüş bozukluğu var. Sürekli sağlık kontrolleri yapılıp beslenmesi takip ediliyor” dedi.