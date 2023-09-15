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Dünya
15
Felaketin ardından Libya

2023-09-15 08:33:36
Felaketin ardından Libya

Libya, Daniel kasırgasıyla adete yıkıldı. Yapılan son açıklamada ölenlerin sayısının 11 bin 300’ü geçtiği açıklandı.

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Foto - Felaketin ardından Libya

Libya'nın doğusunu etkisi altına alan "Daniel" fırtınası sebebiyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Derne kentinde çok sayıda bina ve araçta hasar gördü.

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Foto - Felaketin ardından Libya

İşte, felaketin ardından Libya...

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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Foto - Felaketin ardından Libya

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