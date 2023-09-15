2023-09-15 08:33:36 Felaketin ardından Libya
Libya, Daniel kasırgasıyla adete yıkıldı. Yapılan son açıklamada ölenlerin sayısının 11 bin 300’ü geçtiği açıklandı.
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Libya, Daniel kasırgasıyla adete yıkıldı. Yapılan son açıklamada ölenlerin sayısının 11 bin 300’ü geçtiği açıklandı.
Libya'nın doğusunu etkisi altına alan "Daniel" fırtınası sebebiyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Derne kentinde çok sayıda bina ve araçta hasar gördü.
İşte, felaketin ardından Libya...
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