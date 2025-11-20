Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor
Altın piyasasında tansiyon yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed’in Aralık faiz kararı öncesi yayınlanan FOMC tutanakları, ons altını dalgalandırdı. Önceki yükselişlerini sürdüren ons altın yeniden gerilerken, gram altın kritik destek bandına indi. Yatırımcılar şimdi TSİ 16.30’da açıklanacak eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Peki, gram altın yükselecek mi, yeni rakamlar ne olacak? 20 Kasım piyasalarda altın fiyatlarında son durum böyle şekillendi.