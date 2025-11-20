  • İSTANBUL
Ekonomi
17
Yeniakit Publisher
Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın piyasasında tansiyon yükseldi. ABD Merkez Bankası Fed’in Aralık faiz kararı öncesi yayınlanan FOMC tutanakları, ons altını dalgalandırdı. Önceki yükselişlerini sürdüren ons altın yeniden gerilerken, gram altın kritik destek bandına indi. Yatırımcılar şimdi TSİ 16.30’da açıklanacak eylül ayı ABD tarım dışı istihdam verisine kilitlendi. Peki, gram altın yükselecek mi, yeni rakamlar ne olacak? 20 Kasım piyasalarda altın fiyatlarında son durum böyle şekillendi.

#1
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

Rekor yükselişin ardından sert düşerek yön arayışına giren altın fiyatları ABD'de yaşanan gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalarla bu hafta 4.000 dolar psikolojik seviyesine kadar geri çekilen altın fiyatları, ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası atağa geçmişti.

#2
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

4.133 dolara çıkan ons altın FED'in 0,25 baz puanlık indirime gittiği 29 Ekim tarihindeki toplantıya ait tutanakların açıklanmasıyla yeniden psikolojik seviyeye geri çekildi. Gram altın ise 5.500 TL'nin altına indi.

#3
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

ALTINDA FED ŞOKU FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin Aralık ayında politika faizi konusunda ikiye bölünmesi nedeniyle ons altın 4.041 dolara kadar indi. Ons altın, yeni günde yüzde 0.17 kayıpla 4070 dolardan işlem görüyor.

#4
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTE Hafta başında 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın başlangıç yapan altının gramı dünkü işlemlerde 5.630 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın ons tarafında yaşanan dalgalanma ile 5.500 TL sınırına geri çekildi. Altının gramı yeni günde 5.541 TL'den fiyatlanıyor.

#5
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 6.000 TL'yi zorlamaya çalışan fiziki gram altında yatay seyir devam ediyor. Sarı metal kuyumcularda 5.811 TL'den işlem görüyor.

#6
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

GÖZLER SAAT 16.30'DA Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararını etkileyen iki kritik veriden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Kritik veri, TSİ ile saat 16.30'da açıklanacak. Ağustos'ta 22 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisisin Eylül ayında 55 bin kişi artış bekleniyor.

#7
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

Eylül ayı istihdamı beklenti altında kalırsa aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Bu durumun altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

#8
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

İşte 20 Ekim altın fiyatlarında son durum... GRAM ALTIN Alış: 5.539,81 TL Satış: 5.540,59 TL

#9
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

ÇEYREK ALTIN Alış: 9.374,00 TL Satış: 9.466,00 TL

#10
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

YARIM ALTIN Alış: 18.749,00 TL Satış: 18.920,00 TL

#11
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

TAM ALTIN Alış: 37.382,00 TL Satış: 37.718,00 TL

#12
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

CUMHURİYET ALTINI Alış: 38.561,00 TL Satış: 39.144,00 TL

#13
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

ATA ALTIN Alış: 38.389,00 TL Satış: 38.701,00 TL

#14
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

22 AYAR BİLEZİK Alış: 5.231,50 TL Satış: 5.476,98 TL

#15
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

HAS ALTIN Alış: 5.539,31 TL Satış: 5.540,08 TL

#16
Foto - Fed’den altın fiyatlarına şok! Gram altında kritik saat yaklaşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
