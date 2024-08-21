Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kızı Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sulubağ köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Gelinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası, yakınları tarafından dün gece saatlerinde toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.