  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk kez ciddi bir İngiliz kaynak yazdı! Ferdi Kadıoğlu transferinde sonunda olanlar oldu! Bu kadar beklerseniz...

Mourinho'nun prensinin Beşiktaş kararı değişti! Hollandalı sağ bek gelecek mi?

Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçti

Galatasaray’da sol bek bombası patlamak üzere: Okan Buruk ısrarla istiyor…

Süper Lig'de Sterling bombası! Kiralık geliyor

Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Herkes orta saha beklerken bir kanat transferi daha! Fenerbahçe 17'lik yıldızla anlaştı

Dokunulmazlığının kaldırılması için başvurmuştu! TBMM'den Süleyman Soylu kararı

İlk defa böyle bir isim geldi artık! Beşiktaş, Chelsea'nin yıldız adayını ikna etti: Haydi hayırlısı…

Klima hırsızları gece kartallarına takıldı
Aktüel
2
Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

2024-08-21 11:53:09
Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde düğün yolunda pikap ile tırın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toprağa verildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesine düğüne gitmek için yola çıkan Medeni İba yönetimindeki 06 FC plakalı pikap ile Mehmet Şirin A. idaresindeki 23 BF 009 plakalı tır, Batman'nın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) olay yerinde yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kızı Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Sulubağ köyüne defnedilmek üzere götürüldü. Gelinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası, yakınları tarafından dün gece saatlerinde toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş: Eski ev eski araba alın dedi!
Ekonomi

İslam Memiş: Eski ev eski araba alın dedi!

Gram altın ve ons altında rekorlar birbirini kovalarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugün milyonlarca insana çağrı yaptı v..
Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu
Gündem

Melisa Sözen PKK'lı terörist oldu

Melisa Sözen isimli sözde oyuncu, bebek katili PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPJ'deki bir kadın teröristi oynadı.
Kursk bölgesinde kanlı gece! Yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler gün yüzüne çıktı
Sosyal Medya

Kursk bölgesinde kanlı gece! Yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler gün yüzüne çıktı

Rusya’nın Kursk bölgesinde, yüzlerce Ukrayna askerine ait cesetler bulundu.
Mariya Zaharova, Rusya'ya bağlı kiliseler Ukrayna'da yasaklanınca tepki gösterdi!
Dünya

Mariya Zaharova, Rusya'ya bağlı kiliseler Ukrayna'da yasaklanınca tepki gösterdi!

Ukrayna Parlamentosu, ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerini yasaklama kararını kabul etti. Rusya..
İsrail’e dokunan yanıyor! Siyonistler emretti Elon Musk yaptı
Dünya

İsrail’e dokunan yanıyor! Siyonistler emretti Elon Musk yaptı

"Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajı paylaşan Mısırlı komedyen Bassem Youssef'un sosyal medya platformu X hesabına ulaşılamıyor...
İsrail'i titreten füze! Türkiye dostu Müslüman ülke gövde gösterisi yaptı

İsrail'i titreten füze! Türkiye dostu Müslüman ülke gövde gösterisi yaptı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23