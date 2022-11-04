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Türkiye
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Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

2022-11-04 06:59:20
Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Tuzla'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Mustafa D'nin kullandığı 34 EDD 268 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü, devrilmenin etkisiyle savrularak kaldırıma çarptı.

#2
Foto - Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Olay yerine gelen polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

#3
Foto - Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa D'nin hayatını kaybettiği belirledi.

#4
Foto - Feci kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Olay yerine gelen Mustafa D'nin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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