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Dünya
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Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

2022-08-15 22:08:02
Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Meksika’da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Xochimilco bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs yol kenarındaki satış tezgahına çarpmasının ardından su kanalına düştü.

#2
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Kazada yiyecek satış tezgahında bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

#3
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Kanala düşen minibüs itfaiye ve acil yardım ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

#5
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Minibüs şoförünün kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

#6
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

#7
Foto - Feci kaza! Minibüs su kanalına düştü

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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