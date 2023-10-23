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Medya
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Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

2023-10-23 14:28:16
Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

Sadece barış diye tweet attığı için Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini "garip" bulduğunu söyleyen Fazıl Say’ın "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" yakınmasını aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Fareli köyün kavalcısının ezgisiyle sarhoş olduklarını, kanon yaptıkları şarkının aslında kendi cenaze marşları olduğunu anlayanların sayısı artıyor” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

“Rusya ve Ukrayna bağımsız, orduları olan iki koca devletti.  İki yıl önce savaşa tutuştuklarında "çağdaş Batı" anında ikincisinin yanında saf tuttu.  Ama ne saf tutuş!  Ticari, diplomatik, askeri ambargodan falan bahsetmiyorum. 

#2
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

Avrupa operalarında Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesinin oynanmasını yasakladılar. 1930'lardaki gibi Berlin'de toplanıp yaktılar mı bilmiyorum ama okulların müfredatından Dostoyevski'nin kitaplarını çıkardılar. Tabii dünya bir kolektif delilikten yeni yeni çıkıyordu. Virüsten maske takarak, pencereleri kapatarak kaçabileceğine "bilimsel" olarak ikna edilmiş insancıkların bir şeye şaşıracak, mantık arayacak halleri kalmamıştı. 

#3
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

Pandemide olduğu gibi bu küresel histeriye itiraz edenleri de Putinci, üçüncü dünyacı diye yaftaladılar.  Beyin sisinden olsa gerek, en anti Amerikancıları bile Rusya karşısında ABD'nin kuklası Zelenski'nin arkasında kümelenmekte tereddüt etmedi.  Zira çağdaşlıktan, medeniyetten, insanlıktan yana durduklarına çok eminlerdi. 

#4
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

İsrail'in Gazze'de giriştiği son soykırımın ardından biraz daha ayıldıklarını görüyorum.  Sadece barış diye tweet attığı için Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini "garip" bulduğunu söyleyen Fazıl Say bakın nasıl yakınıyor:  "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı." 

#5
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

Fareli köyün kavalcısının ezgisiyle sarhoş olduklarını, kanon yaptıkları şarkının aslında kendi cenaze marşları olduğunu anlayanların sayısı artıyor.  Evet, bedeli ağır oluyor ama insanlığın birkaç yıldır duvara astığı asgari mantığa doğru uzanması, travmayı atlatmaya başladığının göstergesi.”

#6
Foto - Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

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