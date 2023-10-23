Fazıl Say titredi ve kendine geldi! O alçakları şimdi tanımışsındır artık

Sadece barış diye tweet attığı için Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini "garip" bulduğunu söyleyen Fazıl Say’ın "Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı" yakınmasını aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Fareli köyün kavalcısının ezgisiyle sarhoş olduklarını, kanon yaptıkları şarkının aslında kendi cenaze marşları olduğunu anlayanların sayısı artıyor” dedi. Altınok, yazısında şunları kaydetti: