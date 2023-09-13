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Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

2023-09-13 10:38:17
Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan sebzelerin başında gelen soğanın oldukça faydalı olduğu herkes tarafından bilinmekte. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullandığımız soğanı eğer bu şekilde pişiriyorsanız yandınız. Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçetesi ile yine gündeme bomba gibi düştü. Bu pişirme yöntemleri soğanı faydalıyken zararlı yapıyor. Karatay doğrusunu tek tek açıkladı. Soğanı bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz! İşte Canan Karatay'ın pişirme yöntemleri... Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçeteleri ile sağlıklı beslenmede çığır açmaya devam ediyor. Kendi alanın binlerce kez ödül alan Canan Karatay ve sefer ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Soğanı böyle pişiriyorsanız yandınız! Karatay, korkunç gerçeği tek tek açıkladı. Soğanı bugüne kadar yanlış pişiriyormuşuz. Soğanı bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz. İşte Canan Karatay'ın soğan pişirme teknikleri ve faydaları...

#1
Foto - Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

Toplumumuzda yemek kültürü önemli derecede gelişmiştir. Kendi mutfağımıza has yemeklerle ile dünyaya nam salmış bir toplumuz. Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız soğanların aslında pişirme yöntemlerine göre ne kadar farklılık gösterebileceğini biliyor muydunuz? Eğer soğanı bu şekilde pişiriyorsanuz yandınız. Prof. Dr. Canan Karatay ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçetesi ile bombayı patlattı. Soğanı sakın pişirmeyin. Resmen kansere davetiye çıkarıyor! Prof. Dr. Canan Karatay, soğanın genelde çiğ olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Genelde yemeklerde kullanılan soğanın kavrulduğu gibi tüm vitaminlerini kaybettiğini ve vücuda ciddi zararlar verdiğini belirten Karatay, ev hanımlarını uyardı.

#2
Foto - Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

Tüketirken soğanı yağda kavurmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yağda kavurma esnasında yağ yanar. Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir. Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır. Sebzelerin pişme esnasında saldıkları su ile de zaten soğan pişmektedir. Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı su ile soğan kendi halinde pişmektedir.

#3
Foto - Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

SOĞANIN FAYDALARI NELER? 1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla birlikte yapılan salatalar ile bağışıklık sistemi güçlenir ve kilo kontrolü sağlanabilir. 2- HÜCRELERİ YENİLER İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

#4
Foto - Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

3- KALP HASTALIKLARINI ÖNLER Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir. 4- SALGIN HASTALIKLARA KALKAN OLUR İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla mücadele eder.

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