Faydalıyken birden kansere davetiye çıkarıyor! Canan Karatay doğrusunu açıkladı! O yiyeceği bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan sebzelerin başında gelen soğanın oldukça faydalı olduğu herkes tarafından bilinmekte. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullandığımız soğanı eğer bu şekilde pişiriyorsanız yandınız. Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçetesi ile yine gündeme bomba gibi düştü. Bu pişirme yöntemleri soğanı faydalıyken zararlı yapıyor. Karatay doğrusunu tek tek açıkladı. Soğanı bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz! İşte Canan Karatay'ın pişirme yöntemleri... Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçeteleri ile sağlıklı beslenmede çığır açmaya devam ediyor. Kendi alanın binlerce kez ödül alan Canan Karatay ve sefer ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Soğanı böyle pişiriyorsanız yandınız! Karatay, korkunç gerçeği tek tek açıkladı. Soğanı bugüne kadar yanlış pişiriyormuşuz. Soğanı bu şekilde yerseniz atmaca gibi olursunuz. İşte Canan Karatay'ın soğan pişirme teknikleri ve faydaları...