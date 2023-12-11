  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski çağlardan Osmanlı dönemine... İşte tarihin en elit askeri birlikleri

MİT terörist Zeynep Sevim'i etkisiz hale getirdi

Danimarka temsilcisi Kopenhag'dan Galatasaray kararı! ‘Stattan çıkarılacak!' Maç ne zaman saat kaçta? UEFA Kupası’nı bu statta almıştı! Gruptan nasıl çıkar?

Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Konya'da petrol olduğunu düşünüyorlar! Hükümetten aramak için izin istediler

Dünyada bir başka örneği yok! Bu müze binlerce yıllık gizemi göz önüne seriyor

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı düştü! 29 Kasım'da da böyle bir durum yaşanmıştı! 8 asker hayatını yitirmişti!

Böyle düğün görülmedi! Gelin altınları taşımakta zorlandı

Göz kamaştırmaya başladı! Osmanlı Dönemi’nde sancağın muhafaza edildiği o köşk...

Yerlisi bitmek üzere! Kanada hâlâ şartlı ambargo peşinde
Yaşam
6
Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

2023-12-11 11:31:44
Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Kış mevsiminde ısınma masrafı cep yakıyor. Uzman isim binalarda ısı yalıtımında camların önemine değindi ve tavsiyede bulundu.

#1
Foto - Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Esvera Cam Alüminyum firması sorumlusu Zafer Pişkin, kış aylarında binalarda ısı yalıtımlı camların kullanılmasının doğalgaz faturalarında belli oranda tasarruf sağlayacağını belirtirken, yalıtımın mecburi olduğu yapılarda da yalıtımlı camın olması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde vatandaşlar evlerinde hem ısınmaya hem de ekonomi yönünden fatura tasarrufu için çeşitli yöntemler arayışına girdi. Bu yöntemlerden ısı yalıtımlı cam sistemleri tercih edilen olarak öne çıkıyor. Eskişehir’de cam balkon, cam cephe, sürme camların imalatını yaparak bunların yurtdışına ihracatını yapan firmanın sorumlusu Zafer Pişkin, kış aylarında ısı yalıtımlı önemini anlattı. “Isıcam tüneli’ ile vatandaşlara uygulamalı satış yaptıklarını söyleyen Pişkin, ısı yalıtımlı camların çalışma sistemini iki camın arasına koyulan çıtanın hava yastığının oluşturulması şeklinde ilerlediğini kaydetti. Pişkin, binalarda bu tür camların yapılmasında yalıtımın da ehemmiyet teşkil ettiğine dikkat çekerek, evlerde ısı kaybının önlenebileceğini söyledi.

#3
Foto - Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Sıradan cam ile ısı yalıtımlı camın birbirinden farklı olduğunu belirten Zafer Pişkin, vatandaşların kış aylarında ısı yalıtımlı camları taktırarak doğal gaz faturalarında tasarruf edebileceklerini ifade etti. Pişkin, konuya ilişkin şöyle devam etti:

#4
Foto - Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

“Isıcam, iki cam arasına çıta koyularak arasında hava yastığı oluşmasına denir. Hava içerideki ısıyı tutar. İçteki cam iç sıcaklığı görür, dıştaki cam dış sıcaklığını görür. Sıradan çift camlar genellikle merdiven altı dediğimiz şekilde üretilir. Camda kaplama olmaz, standart bir camla yapılır. Ama ısıcamların yüzeyinde güneş ışığını tutsun diye kaplama vardır. Vatandaşlar balkonuna bile ısıcam taktırmalı ki rahat otursun. Evdeki sıcaktan veya dışarıdaki soğuktan korunsun. Tasarruf ederek doğal gaz faturası az gelsin ya da klima az çalışsın. Doğru bir şekilde kullanılırsa, doğramaları yalıtımlı olup, ısıcam ile konforlu ya da sinerji cam kullanılıyorsa yüzde 40 civarında bir tasarruf sağlar. Isıcam her zaman kendi maliyetini kurtarır. Bence herkes ısıcam kullanmalı” diye konuştu.

#5
Foto - Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Binalardaki yalıtım sistemlerine de değinen Zafer Pişkin, yalıtımlı duvarlarda bu camların işe yaramadığını dile getirdi. Yalıtımın zorunlu olan binalarda camın da ısı yalıtımlı olması gerektiğini vurgulayan Pişkin şunları söyledi: “Camları yaparlar ama ısıcam değilse binanın duvarı yalıtımlıdır. Ama camlar yalıtımlı olmadığı için bu kez yalıtım işlemi tam yapılmamış olur. Isıyı korumaya çalışırsın ama bu kez camdan ısı kaybın olur. Binalarda yalıtım mecburi ise tüm camlarda ısıcam olmalı. Çünkü ısıcam yalıtımla beraber kullanıldığında evin içi tam yalıtımlı olur. Zaten elini cama değirdiğinde iç sıcaklığı alır. Ama normal tek camlı sistemde dışardaki sıcaklık ne ise dokunulduğunda o sıcaklığı görür.”

Son dakika... İsrail askerlerine gece pususu! Hepsi havaya uçtu
Gündem

Son dakika... İsrail askerlerine gece pususu! Hepsi havaya uçtu

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcı..
Son dakika.... Hamas'tan dünyaya Filistin resti!
Gündem

Son dakika.... Hamas'tan dünyaya Filistin resti!

İşgalci İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken kurtuluş ve mücahid grubu Hamas, bir açıklamada bulun..
Yunanistan'ın amiral gazetesinden provakatif Erdoğan yazısı! Korkudan titriyorlar...
Dünya

Yunanistan'ın amiral gazetesinden provakatif Erdoğan yazısı! Korkudan titriyorlar...

Yunanistan'ın amiral yayın organı Ekathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretinin ardından provakatif bir yazı yayınladı...
Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı
Siyaset

Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı

Seçimleri kazanma vaadiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e İYİ Parti'nin ardından HEDEP de kapıları kapattı. HEDEP Eş Genel Ba..
Putin’e BM'den kötü haber, başı fena dertte! Rus, David Cameron'dan çağrı: 350 milyar $'ına el konsun
Dünya

Putin’e BM'den kötü haber, başı fena dertte! Rus, David Cameron'dan çağrı: 350 milyar $'ına el konsun

Rusya'nın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ABD'yi ziyaret etti. Batılı hükümetler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yalnı..
Kanın kurusun Netenyahu!
Gündem

Kanın kurusun Netenyahu!

Katil İsrail'in Gazzeli masumlara yönelik acımasız saldırıları sürerken bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23