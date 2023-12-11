Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Binalardaki yalıtım sistemlerine de değinen Zafer Pişkin, yalıtımlı duvarlarda bu camların işe yaramadığını dile getirdi. Yalıtımın zorunlu olan binalarda camın da ısı yalıtımlı olması gerektiğini vurgulayan Pişkin şunları söyledi: “Camları yaparlar ama ısıcam değilse binanın duvarı yalıtımlıdır. Ama camlar yalıtımlı olmadığı için bu kez yalıtım işlemi tam yapılmamış olur. Isıyı korumaya çalışırsın ama bu kez camdan ısı kaybın olur. Binalarda yalıtım mecburi ise tüm camlarda ısıcam olmalı. Çünkü ısıcam yalıtımla beraber kullanıldığında evin içi tam yalıtımlı olur. Zaten elini cama değirdiğinde iç sıcaklığı alır. Ama normal tek camlı sistemde dışardaki sıcaklık ne ise dokunulduğunda o sıcaklığı görür.”