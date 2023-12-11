Faturaları düşürmenin formülü! Bu cam hem cebe hem sağlığa faydalı

Soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde vatandaşlar evlerinde hem ısınmaya hem de ekonomi yönünden fatura tasarrufu için çeşitli yöntemler arayışına girdi. Bu yöntemlerden ısı yalıtımlı cam sistemleri tercih edilen olarak öne çıkıyor. Eskişehir’de cam balkon, cam cephe, sürme camların imalatını yaparak bunların yurtdışına ihracatını yapan firmanın sorumlusu Zafer Pişkin, kış aylarında ısı yalıtımlı önemini anlattı. “Isıcam tüneli’ ile vatandaşlara uygulamalı satış yaptıklarını söyleyen Pişkin, ısı yalıtımlı camların çalışma sistemini iki camın arasına koyulan çıtanın hava yastığının oluşturulması şeklinde ilerlediğini kaydetti. Pişkin, binalarda bu tür camların yapılmasında yalıtımın da ehemmiyet teşkil ettiğine dikkat çekerek, evlerde ısı kaybının önlenebileceğini söyledi.