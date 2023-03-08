Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Yiğit, “Ben okumayı dini kitaplar okumak için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç kaldım. Okumayı çok istedim ama köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır kursa geliyorum” dedi.