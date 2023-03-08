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Yaşam
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Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

2023-03-08 19:41:54
Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit, 5 haftada okuma yazma öğrendi.

#1
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Ürgüp İlçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Fatma Yiğit köylerinde bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma-yazma kursuna katılarak 5 haftada okumayı öğrendi.

#2
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Fatma Yiğit yıllardır okumak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını söyledi.

#3
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayvalı köyün de bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma kursuna katılan Fatma Yiğit, torunları ile birlikte okula gelerek okumayı öğrendi. 5 hafta da okumayı öğrendiğini söyleyen Fatma Yiğit, şu ana kadar okumadığı için de dertli.

#4
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Yiğit, “Ben okumayı dini kitaplar okumak için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç kaldım. Okumayı çok istedim ama köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır kursa geliyorum” dedi.

#5
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Matematiğe ve dört işleme aklının erdiğini söyleyen Fatma Yiğit “Eşim ürettiğimiz ürünleri pazara satmaya gider. Ben o gelmeden sattığı ürünlerin hesabını çıkartırım” dedi.

#6
Foto - Fatma Nine 74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

74 yaşında olmasına rağmen 5 haftada okumayı öğrenen Fatma Yiğit’i, Köy Yaşam Merkezindeki kursta ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Fatma Yiğit’in elini öperek tebrik etti.

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