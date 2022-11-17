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Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

2022-11-17 07:04:03
Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

Fatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

Dervişali Mahallesi Vaiz Sokak'taki 3 katlı tarihi yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

#4
Foto - Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu

Bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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