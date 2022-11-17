2022-11-17 07:04:03 Fatih'teki tarihi bina alevlere teslim oldu
Fatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dervişali Mahallesi Vaiz Sokak'taki 3 katlı tarihi yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
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