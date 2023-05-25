  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
6
Fatih'te pideci dükkanında yangın

2023-05-25 07:32:26
Fatih'te pideci dükkanında yangın

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#1
Foto - Fatih'te pideci dükkanında yangın

4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

#2
Foto - Fatih'te pideci dükkanında yangın

Yangın, Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

#3
Foto - Fatih'te pideci dükkanında yangın

Henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir pidecide yangın çıktı.

#4
Foto - Fatih'te pideci dükkanında yangın

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

#5
Foto - Fatih'te pideci dükkanında yangın

Yangında kimliği öğrenilemeyen 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı.

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir
Ekonomi

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın mı, doları mı, gümüş mü?' sorusuna cevap verdi. Türkiye altın fiyatları, birçok yatırımc..
FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler
Gündem

FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler

Twitter'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Enes Halifekan" isminde "cennet_dunya" rumuzlu bir hesap gündem oldu. Şubat 2016'da açılan ve 2..
O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!
Ekonomi

O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!

Almanya'da geleceğin petrolü olarak bilenen hidrojen için kritik öneme sahip karar onay verdi. Almanya'da Bakanlar Kurulu kararıyla geleceği..
Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!
Dünya

Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!

Avrupa sürekli olarak Rus gazını alma noktasında Rusya'nın kapısını çalmasına rağmen buna karşılık son dönemler yanlı tutumu başka yollara i..
Sedef Kabaş'ı patlatan iki ayrı mesaj! Önce övdü sonra sövdü
Gündem

Sedef Kabaş'ı patlatan iki ayrı mesaj! Önce övdü sonra sövdü

Terör örgütü PKK'nın oy çağrısında bulunduğu Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için Ümit Özdağ'a övgüler düzen Se..
Dolar sorununa karşı Goldman Sachs’tan dolar yorumu! Dolarda makas yeniden yüzde 5’in üzerinde
Ekonomi

Dolar sorununa karşı Goldman Sachs’tan dolar yorumu! Dolarda makas yeniden yüzde 5’in üzerinde

Euro dolar paritesi için Goldman Sachs'tan çok kritik tahminler geldi. GS analistleri dolar fiyatı için beklenti ötesi tahminlerine dikkat ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23