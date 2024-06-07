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Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

2024-06-07 14:15:19
Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Adem G. polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.

#1
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede hayatını kaybetti.

#2
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi. Son saldırıyı ise karşı aşiretten Adem G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

#3
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM" Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

#4
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Adem G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi.

#5
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi. Yetkililer saldırısı sırasında Adem G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

#6
Foto - Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

ARACA KURŞUN YAĞMURU Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın camına çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor. Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor.

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