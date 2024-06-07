2024-06-07 14:15:19 Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli Adem G. polis tarafından bir lokantada yemek yerken gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı tespit edildi.