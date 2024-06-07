Fatih'te öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı! İşte ilk sözleri

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM" Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen Adem G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.