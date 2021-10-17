2021-10-17 07:25:52 Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.
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