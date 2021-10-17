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Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

2021-10-17 07:25:52
Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.

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