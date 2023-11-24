Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Halk TV'de yer alan habere göre, Terim'in dava dosyasına giren ifadesi şöyle: "Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım."