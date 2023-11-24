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Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

2023-11-24 15:43:27
Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gündeme oturan futbol dünyasındaki ‘yüksek kârlı gizli fon’ dolandırıcılığında her geçen gün yeni bir ifade ortaya çıkıyor. 216 yıla kadar hapsi istenen bankacı Seçil Erzan’ın duruşmadaki “Terim’in istediği para çok fazla olmaya başladı” yönündeki ifadesi tartışma yaratırken Terim iddialara yönelik "Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım" dedi.

#1
Foto - Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın, "Fatih Terim Fonu" ismiyle yaptığı dolandırıcılığa ilişkin davada, teknik direktör Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı. Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

#2
Foto - Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ünlü teknik adam Fatih Terim’in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Erzan’ın 226 yıl hapsi isteniyor. Arda Turan'ın ve Seçil Erzan'ın ifadeleri ile Turan'ın mahkemeye sunduğu yazışma ve videolar gündemdeki yerini korurken, söz konusu davayla ilgili Fatih Terim'in de ifadesi ortaya çıktı.

#3
Foto - Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Halk TV'de yer alan habere göre, Terim'in dava dosyasına giren ifadesi şöyle: "Ben uzun yıldır teknik direktörlük yaptım. Son 1 yıldır dinleniyorum. Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Hatırladığım kadarıyla 11 yıldır da Denizbank müşterisiyim. Ben yoğunluğumdan dolayı takip edemiyorum, bankaya hiç gitmedim. Dosyadaki fon ile uzaktan yakından alakam yok. Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım."

#4
Foto - Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

"6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank çalışanı Rüya Hanım'la yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği Excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) ve saklama O/N 3 Milyon USD şeklinde bilgiler yer alıyordu. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve yukarıda bahsettiğim kalemlerden 219.300 USD, 47.400 TL (TL Mevduat) paramın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3.000.000 USD hala gönderilmedi. Öncelikle 3.000.000 USD paramı halen bana vermedikleri için Denizbank'ta çalışan Rüya Hanım'dan şikayetçiyim."

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