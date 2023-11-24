2023-11-24 15:43:27 Fatih Terim’le ilgili flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Gündeme oturan futbol dünyasındaki ‘yüksek kârlı gizli fon’ dolandırıcılığında her geçen gün yeni bir ifade ortaya çıkıyor. 216 yıla kadar hapsi istenen bankacı Seçil Erzan’ın duruşmadaki “Terim’in istediği para çok fazla olmaya başladı” yönündeki ifadesi tartışma yaratırken Terim iddialara yönelik "Bu fon için kimse benden para istemedi. Bu fon için Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Erzan olayını duyunca paramı eşimin hesabına aktardım" dedi.