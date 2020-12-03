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Spor
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Fatih Terim ısrarla istiyor! Galatasaray'da 5 transfer bombası birden patlıyor

2020-12-03 19:42:10
Fatih Terim ısrarla istiyor! Galatasaray'da 5 transfer bombası birden patlıyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Galatasaray, transferde taarruza geçti. Çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte 5 transfer bombası birden patlıyor Sarı-Kırmızılılar, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak, şimdiden geleceğe yatırım yapıyor. Bu doğrultuda ön plana çıkan iki oyuncu için de benzer bir yol izlenecek.

#1
Foto - SATIN ALMA MADDESİ -Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Menajer D'Avila, maksimum 8 milyon Euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

SATIN ALMA MADDESİ -Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'dan 1.5 sezonluğuna zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Böylece FFP sona erdiğinde, Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis ödemesi için oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Oyuncu satma zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca bu rakamın da mümkün olduğunca uygun tutulması adına Fransız kulübüyle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Menajer D'Avila, maksimum 8 milyon Euro civarında bir bedelle bu işi bitirebileceğinin garantisini yönetime vermiş durumda.

#2
Foto - SARACCHİ KALIYOR -Aynı şekilde 22 yaşındaki sol bek Saracchi için de girişimler başladı. Fatih hocanın takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak. Leipzig ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon Euro. Almanlar'ın da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetim her iki transferin de Ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.

SARACCHİ KALIYOR -Aynı şekilde 22 yaşındaki sol bek Saracchi için de girişimler başladı. Fatih hocanın takımda kalmasını istediği ve Onyekuru ile önlü arkalı kullanmayı planladığı Uruguaylı futbolcunun bonservisi de aynı yöntemle alınacak. Leipzig ile temas kuran Sarı-Kırmızılılar, kiralama kontratını 1 yıl daha uzatıp sonuna zorunlu satın alma maddesi ekletecek. Düşünülen rakam 6.5 milyon Euro. Almanlar'ın da menajer vasıtasıyla iletilen bu formüle olumlu yaklaştığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetim her iki transferin de Ocak ayında resmiyet kazanmasını bekliyor.

#3
Foto - FFP BİTTİĞİNDE KADRODA KALACAKLAR - Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak. Fatih Terim her iki yıldızın da Sarı-Kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor. Fatih hoca, genç yabancılar, yetenekli yerliler ve tecrübeli yıldızlarla bir kadro harmanlayıp Galatasaray'ı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha büyük başarılara taşımayı planlıyor.

FFP BİTTİĞİNDE KADRODA KALACAKLAR - Böylece Galatasaray'ın bir sonraki yaz FFP anlaşması sona erdiğinde, Galatasaray iki önemli genç oyuncuyu bonservisleriyle birlikte kadrosunda tutmuş olacak. Fatih Terim her iki yıldızın da Sarı-Kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet edeceğine, gelecek için de satış konusunda iyi bir yatırım olacağına inanıyor. Fatih hoca, genç yabancılar, yetenekli yerliler ve tecrübeli yıldızlarla bir kadro harmanlayıp Galatasaray'ı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da daha büyük başarılara taşımayı planlıyor.

#4
Foto - BEDELSİZ GELMESİ BEKLENİYOR - Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için, şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi. Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.

BEDELSİZ GELMESİ BEKLENİYOR - Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için, şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi. Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.

#5
Foto - FATİH TERİM ISRARLA İSTİYOR - Sarı-Kırmızılı kulüp, Ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak. Milli futbolcu ile her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray Yönetimi, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı. Cim Bom böylece yıldız forveti sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Kenan'ın sık sık Sarı-Kırmızılı yetkililerle görüştüğü ve gelecek planları yaptığı da gelen haberler arasında. Fatih Terim bu operasyonla birlikte Süper Lig'deki en kaliteli yerli rotasyonuna sahip olmak istiyor.

FATİH TERİM ISRARLA İSTİYOR - Sarı-Kırmızılı kulüp, Ocak ayı itibarıyla Kenan Karaman'la da ön protokol imzalayacak. Milli futbolcu ile her konuda anlaşıp el sıkışan Galatasaray Yönetimi, kulübü Fortuna Düsseldorf'un uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle bu transferi de yaz dönemine bıraktı. Cim Bom böylece yıldız forveti sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacak. Kenan'ın sık sık Sarı-Kırmızılı yetkililerle görüştüğü ve gelecek planları yaptığı da gelen haberler arasında. Fatih Terim bu operasyonla birlikte Süper Lig'deki en kaliteli yerli rotasyonuna sahip olmak istiyor.

#6
Foto - SALİH UÇAN ADIM ADIM ASLAN'A - Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü şimdi de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Ocak ayında ön protokol yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Temmuz'da da bonservisini alacak. Teknik patron Fatih Terim'in listesinde yer aldığı öğrenilen Salih'in transferiyle birlikte, orta sahada güçlü bir yerli alternatifi oluşacak.

SALİH UÇAN ADIM ADIM ASLAN'A - Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başlayan Galatasaray, gözünü şimdi de Salih Uçan'a çevirdi. Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Ocak ayında ön protokol yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Temmuz'da da bonservisini alacak. Teknik patron Fatih Terim'in listesinde yer aldığı öğrenilen Salih'in transferiyle birlikte, orta sahada güçlü bir yerli alternatifi oluşacak.

#7
Foto - MALİYET DÜŞECEK -Yönetimin bir diğer planı da yerli transferlere Türk Lirası üzerinden imza attırarak döviz kuruyla oluşabilecek ekstra maliyetin önüne geçmek. Bu doğrultuda mevcut kadronun yeni sözleşmeleri yapılırken de öncelik maaş bütçesini düşürmek olacak.

MALİYET DÜŞECEK -Yönetimin bir diğer planı da yerli transferlere Türk Lirası üzerinden imza attırarak döviz kuruyla oluşabilecek ekstra maliyetin önüne geçmek. Bu doğrultuda mevcut kadronun yeni sözleşmeleri yapılırken de öncelik maaş bütçesini düşürmek olacak.

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