Fatih Terim ısrarla istiyor! Galatasaray'da 5 transfer bombası birden patlıyor

BEDELSİZ GELMESİ BEKLENİYOR - Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Bursaspor ile sözleşmesi bitecek olan Ali Akman'ı da bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği genç forvet için, şimdiden bir kariyer planlaması bile hazırladığı öğrenildi. Buna göre 18 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da gelişim kaydedebilmesi için her türlü imkan sağlanacak. Oyuncuya sık sık şans verilecek ve Galatasaray'da ilk 11'e adapte edildikten sonra hem sahadaki performansından verim alınacak hem de yüksek bedelle bir Avrupa kulübüne satılacak.