2020-12-03 19:42:10 Fatih Terim ısrarla istiyor! Galatasaray'da 5 transfer bombası birden patlıyor
Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Galatasaray, transferde taarruza geçti. Çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte 5 transfer bombası birden patlıyor Sarı-Kırmızılılar, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ereceği tarihi de göz önünde bulundurarak, şimdiden geleceğe yatırım yapıyor. Bu doğrultuda ön plana çıkan iki oyuncu için de benzer bir yol izlenecek.