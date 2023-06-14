  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Avrupa’nın gol kralları!

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi Görüntü var ses yok

Az daha ayağını kaybediyordu! Bu ürünü kullananlar dikkat!

'Yerlimsi' teknik direktör geliyor... Süper Lig devi kararını verecek: Yapılacak... İddia ediyorlardı! Seslendi...

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Alımını resmen başlattı: Belli oldu: Cimbom'dan transferde ters köşe

59 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar! Dev ilanı açtılar, alım yapılacak meslekler belli oldu

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Çiçek Abbas detay... Hurda minibüsün son hali şaşına çevirdi!

Arda Güler'in yeni takımını böyle açıkladılar... Dünya devi harekete geçti! Neye uğradığını şaşırdı

Her gün yeni bir tehlike saçıyorlar! Laikçilerin savunduğu alkolik bakın ne yaptı
Yaşam
15
Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

2023-06-14 12:33:04
Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinin müezzinleri sırayla ezanın aynı bölümlerini okurken vatandaşlar ise duygusal anlar yaşıyor.

#1
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

İstanbul'un tarihi ve kültürel öneme sahip iki önemli simgesi olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde Fatih Sultan Mehmed’in vasiyeti olan 'karşılıklı ezan okuma' geleneği devam ediyor. Ezan 5 vakit de aynı şekilde okunurken, ezanların yükseldiği iki cami havadan görüntülendi.

#2
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Çift minaresi bulunan bütün Selatin camilerinde karşılıklı ezan okunma geleneği Fatih Sultan Mehmed'in vasiyeti üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde de sürdürülüyor. Her iki camide karşılıklı okunan ezanlar, İstanbul'un tarihi yarımadasında yankılanıyor. Geleneğe göre, birinci müezzin ezanın bir bölümünü okuyup bitirdiğinde diğer caminin müezzini de aynı bölümü okuyor. Müezzinler ezanı bu şekilde bitirirken, vatandaşlar ise duygusal anlar yaşatıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden gelenekte ezan 5 vakit farklı makamlarda ve karşılıklı okunuyor. Her iki tarihi camiden karşılıklı olarak ezan yükselirken, o anlar havadan görüntülendi.

#3
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Karşılıklı ezan okuma geleneğini anlatan Sultanahmet Camii Müezzini Aşgın Tunca, “İşin özü şu; bir şeyi güzel yapmak yani ecdadımız her şeyin en güzelini yapmaya çalışmış. Camisiyle, türbeleriyle ve her şeyiyle bir estetik katmaya çalışmış, güzellik katmaya çalışmış. Söz konusu ezan olunca da bunu en güzel şekilde yapmaya çalışmışlar. Bunun eğitimleri verilmiş, cumhur müezzinliği yapılmış. Ezan meşkleri yapılmış zamanında.

#4
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Ezanlar en güzel şekilde okunsun diye uğraşılmış. Karşılıklı ezan okuma geleneği neden olmuş? Eski zamanlarda mikrofon olmadığı için her minareden ezanlar okunmuş. Diyelim ki Sultanahmet Camii’nde 6 minare var ön tarafta oturan insanlara ezan sesinin gitmesi gerekiyor aynı zamanda arka tarafta oturan insanlara da ezan sesinin gitmesi gerekiyor onun için farklı minarelerden ezan okunmuş. Elektrik keşf edilince ve mikrofonlar devreye girince birbirine yakın olan camilerde sesler karışmasın diye daha güzel olsun diye karşılıklı ezanlar okunmaya başlanmış diyebiliriz. 12 yıldır buradayım ilk geldiğimde Ayasofya ile karşılıklı ezan okuyorduk. Oraya sesi güzel ve müsait olan, her gün farklı müezzin arkadaşımız gelip orada ezan okuyordu. Ve biz de karşılık veriyorduk” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Osmanlı döneminden gelen bir gelenek olduğundan bahseden Tunca, “Bu Osmanlı’dan gelen bir gelenektir. Ezanlar farklı makamlarda icra ediliyor. Sabah namazı sabah makamında, öğle çoğu zaman uşak makamında, ikindi rast makamında, akşam segah veya hüzzam yatsı namazı ise hicaz makamında okunuyor. Bu bir gelenek. Biz bazen Muhayyer Kurdi gibi Nihavend gibi bazen Hüseyni gibi muharrem ayında ezanlar okuyoruz. Bunun için tabii Selatin camilerindeki arkadaşlarımızın musiki bilgisinin ve ses güzelliğinin olması gerekiyor. Müzik kulağının olması gerekiyor. Karşılıklı ezan okumanın bir sebebi de budur.

#6
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Karşıda bir müezzin bir ses ile başlarsa sizde kendi kendinize ezan okursanız karışır. Müzik kulağı iyi olan insanlar hemen etkilenirler.

#7
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Dolayısıyla bu işin düzgün olabilmesi için de karşılıklı okunması gerekir. Daha önce Sultanahmet’le başlıyorduk Ayasofya ile davam ediyorduk şu an da Ayasofya Camii başlıyor. Daha önce Ayasofya’nın arkasında bir mescidimiz vardı, 1991 yılından bu yana orada ezan okunuyor.

#8
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Ben geldim geleli de karşılıklı ezan okuyoruz. Ayasofya bir ezan makamında başlıyor, bizde ona ayak uyduruyoruz. Hangi sesten giriyorsa biz de aynı sesten giriyoruz. Bir güzellik ortaya çıkıyor. İşin güzel olması adına karşılıklı ezan okuma ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

#10
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

#11
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

#12
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

#13
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

#14
Foto - Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Bölgeden altın fışkırıyor! Koza Altın Madeni bomba gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu
Ekonomi

Bölgeden altın fışkırıyor! Koza Altın Madeni bomba gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu

Koza Altın İşletmeleri, yeni ruhsat sahası satın aldı. Sahanın 614 bin ons altın maden kaynağına çok yakın bir konumda olduğu belirtildi...
Deniz Işın Coşkuner kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?
Aktüel

Deniz Işın Coşkuner kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

Girişimci ve yazar Deniz Işın Coşkuner, 24 Kasım 2000 tarihinde Antalya'da doğmuştur. İki çocuklu bir ailenin küçük çocuğu olarak dünyaya ge..
Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! 17 uçak için el sıkışıldı
Ekonomi

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! 17 uçak için el sıkışıldı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. ile BAE'li Emirates şirketi arasında uçak bakım anlaşmasına imza atıldı.
Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısında şok! 'Neden kaybettiniz' diye bağırdı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısında şok! 'Neden kaybettiniz' diye bağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimleri bir kez daha kaybetmesinin ardından kendi mahallesi tarafından linç edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
'Patates-soğan' meselesi bu kadar güzel anlatılamazdı! Tüyleriniz diken diken olacak
Sosyal Medya

'Patates-soğan' meselesi bu kadar güzel anlatılamazdı! Tüyleriniz diken diken olacak

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmete hizmetlerinin anlatıldığı video viral oldu.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal Medya

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video! Kapısına gelen komşusunun çocuğuna öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada komşusunun küçük çocuğunu siyasete alet eden kadının videosu tepki çekerken, görüntüler muhaliflerin kutuplaştırıcı tavrını y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23