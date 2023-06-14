Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti! Ayasofya ve Sultan Ahmet’te gelenek sürüyor

Çift minaresi bulunan bütün Selatin camilerinde karşılıklı ezan okunma geleneği Fatih Sultan Mehmed'in vasiyeti üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Sultanahmet Camii'nde de sürdürülüyor. Her iki camide karşılıklı okunan ezanlar, İstanbul'un tarihi yarımadasında yankılanıyor. Geleneğe göre, birinci müezzin ezanın bir bölümünü okuyup bitirdiğinde diğer caminin müezzini de aynı bölümü okuyor. Müezzinler ezanı bu şekilde bitirirken, vatandaşlar ise duygusal anlar yaşatıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden gelenekte ezan 5 vakit farklı makamlarda ve karşılıklı okunuyor. Her iki tarihi camiden karşılıklı olarak ezan yükselirken, o anlar havadan görüntülendi.