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Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

2024-04-05 10:17:00
Fatih Portakal, “Kulağıma geldi” deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

31 Mart seçimlerinin yankıları devam ediyor. Yeni başkanlar mazbatalarını tek tek alıp göreve başlarken gazeteci Fatih Portakal'dan çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Portakal, 'Benim kulağıma şöyle geldi' diyerek gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen 3 ismi canlı yayında söyledi. Portakal bir aday için ayrı parantez açarak, 'İmamoğlu'nun da güvendiği bir isim' dedi. İşte detaylar...

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#1
Foto - Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Seçim geldi geçti ancak gündem hâlâ değişmedi. Yerel seçimlerin ardından birçok gelişme peş peşe yaşanıyor. Özellikle bu hafta itiraz edilmeyen il ve ilçelerde önemli devir teslim törenleri yapıldı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok konuşulan kent yine İstanbul oldu. Bu seçim özelinde en çok merak edilen ve sonucu en çok konuşulan ilçelerden biri de tartışmasız Üsküdar oldu. AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girerken, CHP Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. Ve 31 Mart gecesi oyların yüzde 49,90'ını alan Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 alarak seçimi kaybetti.

#2
Foto - Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Dün mazbatasını alan çiçeği burnunda başkan Sinem Dedetaş görevine resmen başladı. Dedetaş'ın daha ilk görev gününde çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Kulis bilgisinin sahibi ise Fatih Portakal... Gazeteci Fatih Portakal, Sinem Dedetaş'ın haberini sunduktan sonra, 'Kulağıma şöyle bir şey geldi' diyerek Dedetaş'ın gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü belirtti. Portakal ayrıca Dedetaş için 'İmamoğlu'nun güvendiği bürokratlardan' ifadesini de ekledi.

#3
Foto - Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Portakal'a göre yine İBB adaylığı geçen iki isim daha var. Onlar da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

#4
Foto - Fatih Portakal, "Kulağıma geldi" deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

ve Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan. Ekrem İmamoğlu da İBB başkanlığından önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevindeydi.

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