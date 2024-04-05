2024-04-05 10:17:00 Fatih Portakal, “Kulağıma geldi” deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim
31 Mart seçimlerinin yankıları devam ediyor. Yeni başkanlar mazbatalarını tek tek alıp göreve başlarken gazeteci Fatih Portakal'dan çarpıcı bir kulis bilgisi geldi. Portakal, 'Benim kulağıma şöyle geldi' diyerek gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen 3 ismi canlı yayında söyledi. Portakal bir aday için ayrı parantez açarak, 'İmamoğlu'nun da güvendiği bir isim' dedi. İşte detaylar...