Fatih Portakal, “Kulağıma geldi” deyip duyurdu! Kulisleri sallayan iddia! İşte İmamoğlu’nun yerine düşünülen 3 isim

Seçim geldi geçti ancak gündem hâlâ değişmedi. Yerel seçimlerin ardından birçok gelişme peş peşe yaşanıyor. Özellikle bu hafta itiraz edilmeyen il ve ilçelerde önemli devir teslim törenleri yapıldı. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok konuşulan kent yine İstanbul oldu. Bu seçim özelinde en çok merak edilen ve sonucu en çok konuşulan ilçelerden biri de tartışmasız Üsküdar oldu. AK Parti seçime mevcut başkan Hilmi Türkmen'le girerken, CHP Sinem Dedetaş'ı aday çıkardı. Ve 31 Mart gecesi oyların yüzde 49,90'ını alan Sinem Dedetaş bir dönemi sona erdirerek Üsküdar'ın yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 alarak seçimi kaybetti.