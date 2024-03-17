Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı

Benim bildiğim sizin de bildiğinizdir: Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin olduğunu, ittifaka ısrarla karşı çıkanların da bunlar olduğunu iddia ediyor. Fatih Bey kardeşimiz tek başına seçime girme gerekçesi olarak Malatya Kürecik Üssü'nü ve Gazze'yi ileri sürüyor ama aynı konuşmasında, AK Parti istedikleri belediyeleri kendilerine vermediği için mutabakata varamadıklarını söylüyor! Demek ki mesele Gazze veya Kürecik falan değilmiş. Belki de, Erdoğan'ı tökezletip CHP'nin kazanmasını sağlamakla Malatya Kürecik Üssü'nü kapatmayı değil, ABD'yi sevindireceğini bildiğindendir. Aynı şekilde, Erdoğan'ı tökezletip Gazze direnişçilerine "terörist" diyen CHP'yi kazandırmakla da Gazze'ye yardım edilemeyeceğini, tam aksine Netanyahu'yu sevindireceğini herkesten iyi biliyordur.