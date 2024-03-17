2024-03-17 13:55:40 Fatih Erbakan’la ilgili olay sözler! “Peşin almışlarsa da orasını bilemem” diyerek Türkiye’yi sarsacak iddiayı açıkladı
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" iddiasında bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a “solakların estirdiği rüzgara kapılmaması” tavsiyesinde bulundu. “Aziz ve muhterem kardeşimiz rüzgara fazla kapılmamalı, kapılacaksa da merhum babası muhterem Hocamız gibi kendi rüzgârına kapılmalı” diyen Tuna, yazısında şunları kaydetti: