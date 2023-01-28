2023-01-28 12:25:46 Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim Sandıkta Kazanılır" sloganıyla düzenlenen 'Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Erbakan, "Türkiye genelinde 50 binin üzerinde sandık başmüşahidi belirlendi. Şimdi bizim yemeden içmeden, uyumadan, dinlenmeden şu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sandık başmüşahitlerini, İstanbul'da 32 bin, Türkiye'de 200 bin haline mutlaka getirmemiz lazım" dedi.