Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim siyasetimiz her zaman ve her şart altında yanlış olan batıla karşı, her zaman ve her şart altında doğru olan hakkın yanında yer alma siyasetidir. Bir defa milli görüş siyaseti, batıla karşı hakkın üstünlüğünün mücadelesini veren siyasettir. Bizim siyasetimiz yanlışın değil, doğrunun hakim olması siyasetidir. Zararlının yerine, faydalının hakim olması siyasetidir. Kötünün yerine iyinin, çirkinin yerine güzelin, zulmün yerine adaletin olması siyasetidir. Ve milli görüş demek dirayet demektir. Dirayet ne demek, bedel ödemek pahasına da olsa hayrın yanında, şerrin karşısında durmak demektir. Bunun en güzel örneği de Erbakan hocamızın hayatıdır. Koltuğunu kaybetmek pahasına da olsa, hapse düşmek pahasına da olsa, maddi ve manevi bedel ödemek pahasına da olsa hayrın yanında şerrin karşısında canla, başla mücadele etmek işte buna da dirayet denir. Hidayet, dirayet, feraset sahibi olan milli görüşçü denir. Bunun en güzel örneği de söylediğimiz gibi merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızın dediği gibi biz, kuru kuruya bir siyaset yapmıyoruz, biz ibadet yapıyoruz" diye konuştu.