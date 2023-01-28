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Siyaset
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Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

2023-01-28 12:25:46
Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim Sandıkta Kazanılır" sloganıyla düzenlenen 'Sandık Başmüşahitleri Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Erbakan, "Türkiye genelinde 50 binin üzerinde sandık başmüşahidi belirlendi. Şimdi bizim yemeden içmeden, uyumadan, dinlenmeden şu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sandık başmüşahitlerini, İstanbul'da 32 bin, Türkiye'de 200 bin haline mutlaka getirmemiz lazım" dedi.

#1
Foto - Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çekmeköy Spor Kompleksi’nde "Seçim Sandıkta Kazanılır" sloganıyla düzenlenen ‘Sandık Başmüşahitleri Toplantısı’na katıldı.

#2
Foto - Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim siyasetimiz her zaman ve her şart altında yanlış olan batıla karşı, her zaman ve her şart altında doğru olan hakkın yanında yer alma siyasetidir. Bir defa milli görüş siyaseti, batıla karşı hakkın üstünlüğünün mücadelesini veren siyasettir. Bizim siyasetimiz yanlışın değil, doğrunun hakim olması siyasetidir. Zararlının yerine, faydalının hakim olması siyasetidir. Kötünün yerine iyinin, çirkinin yerine güzelin, zulmün yerine adaletin olması siyasetidir. Ve milli görüş demek dirayet demektir. Dirayet ne demek, bedel ödemek pahasına da olsa hayrın yanında, şerrin karşısında durmak demektir. Bunun en güzel örneği de Erbakan hocamızın hayatıdır. Koltuğunu kaybetmek pahasına da olsa, hapse düşmek pahasına da olsa, maddi ve manevi bedel ödemek pahasına da olsa hayrın yanında şerrin karşısında canla, başla mücadele etmek işte buna da dirayet denir. Hidayet, dirayet, feraset sahibi olan milli görüşçü denir. Bunun en güzel örneği de söylediğimiz gibi merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızın dediği gibi biz, kuru kuruya bir siyaset yapmıyoruz, biz ibadet yapıyoruz" diye konuştu.

#3
Foto - Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Fatih Erbakan devamında, "Merhum Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı hizmetleri herkes gözleri yaşararak bize anlatıyor, size de anlatıyor. Anadolu'yu geziyorsunuz, İstanbul'u geziyorsunuz, biz de geziyoruz. Daha geçen hafta Kırşehir'de, Yozgat'ta emekli amcalar önümüzü kesti. 'Allah Erbakan Hocadan razı olsun, bize Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük maaş zamlarını yaptı' dediler. Muş'a gidiyorum. Muş'ta önümü kesiyorlar. 'Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Bu şeker fabrikasını kurdu. Benim amcam, dayım, babam, hepimiz oradan ekmek yedik' diyorlar. Kıbrıs'a gidiyorum. 'Erbakan'ın oğlu gelmiş' diye duyulunca oranın özellikle yaşlıları gözleri yaşarıyor. 'Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun' Neden? 1974’te Barış Harekatı'nı yaptı. O günden bugüne kadar burada bir kişinin bile burnu kanamadı diyor" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

Erbakan, "Zafere giden yol, sandık teşkilatlanmasında geçiyor. Sandıklarda var olmaktan geçiyor. Bugün İstanbul’da Cenabı Allah’a şükürler olsun, 15 bine yakın sandık başmüşahidi belirlendi. Türkiye genelinde 50 binin üzerinde sandık başmüşahidi belirlendi. Şimdi bizim yemeden içmeden, uyumadan, dinlenmeden şu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde sandık baş müşahitlerini, İstanbul'da 32 bin, Türkiye'de 200 bin haline mutlaka getirmemiz lazım. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Eksiklerimizi en hızlı bir şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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