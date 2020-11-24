Farkında bile değiliz! Bu besinler hasta ediyor

Ailece yaptığınız kahvaltıları karbonhidratlardan ziyade protein ağırlıklı hazırlayın. Günümüzde waffle, pankek gibi şeyler ile beslenme, kahvaltıda çok fazla portakal suyu, kahve ve çay gibi şeyler tüketme durumu söz konusu olabiliyor. Biz bunları kesinlikle istemiyoruz. Yani; bir yumurta ya da peynir yanında mevsimine uygun yeşillikler domates, salatalık ve tam buğday ekmeği tüm bireyler için yeterli ve doyurucu olacaktır.