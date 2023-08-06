2023-08-06 10:17:32 Faraşin Yaylası'nda kış hazırlıkları başladı
Yaz mevsiminin sıcaklarında besiciler, zorlu kış şartları için hazırlıklara başladı.
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Yaz mevsiminin sıcaklarında besiciler, zorlu kış şartları için hazırlıklara başladı.
Şırnak’ta besicilerin kış hazırlıkları devam ediyor. Yayladaki ot ve samanlar balyalar halinde hazırlanıp kışa hazırlık yapılıyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber bu yıl 500 tondan fazla ot ve saman toplatılıyor.
İlkbahar aylarında yaylaya çıkan besiciler, kış aylarında hayvanlara yem olarak verilen ot ve samanları topladıktan sonra patozlayıp torbalara koyduktan sonra yayladan köylere indiriyor. Zorlu mesai aylardır sürüyor.
Tonlarca saman balyalarını dolduran çocuklar, ailelerine yaz aylarında yardım etmek zorunda kalıyor. Okuldan çıkan çocuklar aylardır yaylada hayvanlar için ter döküyor.
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