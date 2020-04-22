2020-04-22 11:43:48 Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili soruşturma açıldı
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler." ifadelerini kullandı. Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.