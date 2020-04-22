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Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili soruşturma açıldı

2020-04-22 11:43:48
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili soruşturma açıldı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler." ifadelerini kullandı. Bu arada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

#1
Foto - Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgahına gelmesi ve Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik gizli fotoğraflama yapmaya çalışması kamuoyunda tepki topladı.

Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgahına gelmesi ve Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik gizli fotoğraflama yapmaya çalışması kamuoyunda tepki topladı.

#2
Foto - Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve

Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sebebi ne olursun yaptıklarınız, 'Ekmek Teknesi', 'Perihan Abla' hamuruyla yoğrulmuş, kilise ile caminin bile yanyana hizmet verdiği, köy diye geçen semtimizde, sadece Altun ailesinin değil tüm semt sakinlerinin huzurunu kaçırdığınız gibi, bizleri ikiye bölmeyi de başardınız" dedi.

#3
Foto - Şükriye Tutkun; paylaşımının altına Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un,

Şükriye Tutkun; paylaşımının altına Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm" şeklindeki sözlerini de ekledi.

#4
Foto - Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili,

Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söylemişti:

Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söylemişti: "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"

#6
Foto - MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da;

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da; "CHP, Üsküdar ilçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun beyin, Üsküdar da evinin resimlerini çekmekten göz altına alınmış. İşte CHP zihniyeti. Utanmaz adamlar! Ne işiniz var Altun'un evinde? Aile, çocuklar, mahremiyet, sizin için önemsiz. CHP, ne yapmak istiyor?" diye sordu.

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